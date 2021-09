Fundacja Humanosh oraz Białoruski Młodzieżowy Hub apelują o wsparcie dla podopiecznych. Chodzi o środki, które mogą zostać przeznaczone na stypendia dla studentów Białorusi, wynajem pokoju lub mieszkania, opłatę kaucji za takie lokum, zakupy biletów miesięcznych itp.

Fundacja Humanosh przypomina, że Polska jest krajem, który przyjmuje najwięcej prześladowanych studentów z Białorusi. Teraz studiuje w Polsce 9700 obywateli tego kraju. Młodzi Białorusini najchętniej wybierają: zarządzanie, informatykę, turystykę i rekreację, stosunki międzynarodowe, logistykę, medycynę. Najwięcej osób studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, SGH, Politechnice i Uniwersytecie w Białymstoku.

1762 stypendystów otrzymało stypendia od 2006 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych przypominają, że dzięki programowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pomoc stypendialną otrzymało w zeszłym roku 900 studentów. – Stypendium wynosi 1250 zł i musi wystarczyć na pokrycie kosztu mieszkania, wyżywienia, dojazdów, książek, kart czasowego pobytu – mówi Aleksander Lapko z organizacji Białoruski Młodzieżowy Hub.

Innym źródłem pomocy są stypendia im. Konstantego Kalinowskiego. Jest to największy w Europie program pomocy studentom białoruskim. Stypendia przyznawane są od 15 lat, od 2006 r. otrzymało je 1762 stypendystów z 79 uczelni. W poprzednim roku mogły o nie aplikować 724 osoby.

Stypendium mogą otrzymać m.in. osoby, które były poddane „presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi". Jego wartość nie była rewaloryzowana od czasu powołania funduszu i wynosi 1250 zł miesięcznie. „Jest to kropla w morzu potrzeb, gdyż studenci, którzy taką pomoc otrzymają, nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Otrzymana kwota absolutnie nie wystarcza na codzienne życie nawet na najskromniejszym poziomie, nie mówiąc już o pokryciu kosztów związanych z nauką. Zazwyczaj młodzi ludzie lądują w Polsce z jednym plecakiem, bez ubrań, książek, nie mówiąc o komputerze, meblach czy innych sprzętach niezbędnych do życia. Na pomoc rodziny nie mogą liczyć, bo jej członkowie nie mogą przyjechać do Polski, a ich sytuacja materialna zazwyczaj jest bardzo trudna" – zaznaczają przedstawiciele fundacji oraz hubu.

Wsparcie można przekazywać na konto fundacji Humanosh: PKO BP 25 1020 4900 0000 8202 3295. W tytule przelewu trzeba dopisać „dla studentów".