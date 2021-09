W najbliższy poniedziałek – 27 września – uchwałą o LGBT zajmie się sejmik w Małopolsce. Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" radni nie uchylą jej w całości, lecz złagodzą jej język. Podobne sygnały o zmianach w uchwale anty-LGBT dochodzą także z Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Samorządowcy liczą na to, że korekty w uchwałach zadowolą KE, która zarzuca im dyskryminację osób LGBTIQ i grozi blokadą unijnych środków. Małopolska – tylko z REACT-EU, europejskiego funduszu przeciwdziałania skutkom pandemii – może stracić aż 33,5 mln euro.

– Komisja nawet nie rozpoczęła rozmów z Małopolską na temat uruchomienia tych środków – mówi „Rzeczpospolitej" Tomasz Urynowicz z Porozumienia, były wicemarszałek województwa małopolskiego. – Komisja Europejska może też zablokować bieżące płatności, a to już jest 1 mld 65 mln euro. Kolejną sankcją jest zablokowanie negocjacji w sprawie nowych środków. To dla Małopolski 2 mld 576 mln euro. Trzecia sankcja to blokada promocji regionu ze środków UE – ostrzega polityk, który ryzyko sygnalizuje od dłuższego czasu.

Podobny problem – oprócz Małopolski i woj. lubelskiego – mają jeszcze Podkarpacie oraz województwa świętokrzyskie i łódzkie (tu przedmiotem sporu jest Samorządowa Karta Rodziny). Radni opozycji w tych województwach żądają zwołania nadzwyczajnych sesji, by zmienić kontrowersyjne uchwały.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie dyskryminacji osób LGBTIQ już 14 lipca tego roku. Od tego czasu polityczna presja na samorządy zaczęła rosnąć. Do próby zmiany w Małopolsce i w województwie lubelskim doszło już pod koniec sierpnia. Wtedy jednak politycy PiS zdecydowali o ich utrzymaniu.

Kibicował im wtedy pozostający w sporze z premierem Mateuszem Morawieckim minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Dziś też szef Solidarnej Polski wzywa do solidarności z samorządowcami. – Mamy nadzieję, że samorządy nie wycofają się z uchwały – mówił niedawno Ziobro.

Ale w samej Zjednoczonej Prawicy klimat wokół uchwał zaczął się zmieniać. O analizę prawa pod kątem przestrzegania zasad horyzontalnych (w tym zakazu dyskryminacji pod wszelkimi postaciami) i ewentualne wycofanie się z zapisów w liście do wszystkich samorządów w Polsce apelował kilka dni temu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.