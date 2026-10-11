„W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie” – przekazała na platformie X Karolina Gałecka, rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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Jak dodała, w niedzielę o godz. 11 w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbędzie się spotkanie przedstawicieli Policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na briefingu prasowym po spotkaniu poinformowano, że zgłoszenie o potencjalnym zamachu wpłynęło drogą mailową do Służby Ochrony Państwa. SOP przekazała sprawę Policji. – Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb. Ministrowie uznali, że niezbędne jest połączenie sił i spotkanie funkcjonariuszy – powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. – Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie – dodał.

Dobrzyński stwierdził także, że „z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, coraz więcej różnych pogróżek czy gróźb wpływa do policji, do SOP, do służb, dotyczących Polski i Polaków”, a w tym momencie „mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie, dotyczących bezpieczeństwa, życia premiera i wicepremiera”.

Rzecznik rządu mówi o „wyjątkowo niepokojącej” informacji

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział w Polsat News, że sytuacja jest omawiana na spotkaniu i „wszystkie informacje, które mogą być ujawnione na ten moment, zostaną przekazane bezpośrednio” po nim.

Pytany, kiedy premier i szef MON dostali informację o groźbie zamachu, powiedział, że wedle jego wiedzy w niedzielę około godz. 7 rano.

Jak podkreślił, choć sytuacja „oczywiście jest poważna”, to obecnie szef rządu „normalnie pracuje” w Warszawie, a tego typu informacje „nie wpływają bezpośrednio na zmianę trybu” jego funkcjonowania.

Pytany, jak często pojawiają się tego rodzaju informacje, odparł, że „sytuacje zagrożeń się oczywiście pojawiają”, natomiast ta była „wyjątkowo niepokojąca” i w związku z tym podjęto decyzję o spotkaniu. Dopytywany odmówił podania szczegółów.

Artykuł jest aktualizowany.