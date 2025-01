RCB jest kojarzone przez przeciętnego obywatela z powiadomieniem SMS, czyli Alertem RCB. Ale wiemy, że ten system jest zawodny.

To prawda, że żaden system nie jest idealny. Mimo to Alert RCB jest najbardziej rozpoznawalnym i skutecznym narzędziem ostrzegania. Działa w oparciu o technologię SMS, która pozwala szybko dotrzeć do dużej liczby obywateli, bez konieczności instalowania specjalnych aplikacji czy posiadania smartfonów najnowszej generacji. SMS-y wysyłane są do abonentów sieci znajdujących się w zasięgu stacji bazowej (BTS) na terenie, gdzie obowiązuje ostrzeżenie. Ale też zdajemy sobie sprawę, że obecny system, choć skuteczny, ma swoje niedociągnięcia – głównie technologiczne. Dlatego w tym zakresie współpracujemy z operatorami.

Kto zbuduje system alarmowania ludności cywilnej? Czy zostanie on oparty na modelu cell broadcast – usługi polegającej na rozsyłaniu informacji przypominających SMS-y do abonentów sieci znajdujących się w zasięgu jednej stacji bazowej BTS na określonym terenie? Takie rozwiązania są m.in. w Niemczech, USA, Izraelu.

System powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach nadzorowany jest przez ministra spraw wewnętrznych. I opiera się na różnych kanałach, które wspólnie tworzą kompleksową strukturę informowania obywateli. W jego skład wchodzą m.in. syreny alarmowe, Regionalny System Ostrzegania (RSO), kanały radiowe, telewizyjne, lokalne dzienniki, serwisy internetowe, a także właśnie Alert RCB.

Cell broadcast ma wiele zalet, takich jak szybkość działania i precyzyjne docieranie do osób znajdujących się w określonym obszarze zagrożenia, co czyni tę technologię potencjalnie wartościowym uzupełnieniem obecnych rozwiązań. Analizujemy możliwości techniczne, ale też potencjalne zagrożenia, bowiem posiada on też realne wady. W Ukrainie ten system został przejęty przez Rosjan. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że możliwość „podszycia się” pod Alert RCB w formie cell broadcastu jest zdecydowanie większa niż w przypadku wysyłki SMS-owej.

Ustawa zajmie się też wzmacnianiem odporności społeczeństwa. Jak pan definiuje odporność?

To zdolność ludzi, instytucji i społeczności do przetrwania, adaptacji i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania po wystąpieniu zagrożenia. Definiuję odporność jako kombinację trzech kluczowych elementów. Po pierwsze, to świadomość zagrożeń – społeczeństwo musi wiedzieć, co może się wydarzyć i jak na to reagować. Po drugie, to odpowiedzialność za siebie i otoczenie – każdy z nas ma swoją rolę w budowaniu bezpieczeństwa, czy to poprzez przygotowanie rodziny, czy zaangażowanie w działania lokalne. Po trzecie, to zaufanie – zarówno do instytucji państwowych, jak i do siebie nawzajem. Bez tego trudno o skuteczne współdziałanie.

Ustawa o ochronie ludności kładzie nacisk na budowanie tej odporności poprzez edukację, ćwiczenia, a także rozwój systemów wsparcia dla obywateli. Chodzi o to, by każdy czuł się częścią większego systemu bezpieczeństwa, ale jednocześnie był przygotowany do działania na własnym poziomie. Odporne społeczeństwo to takie, które w sytuacji kryzysowej potrafi wspierać się wzajemnie i wyciągać wnioski na przyszłość. To obserwowaliśmy w czasie fali uchodźców z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny.