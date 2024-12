A w mediach społecznościowych wychwalał prawicowych antymuzułmańskich radykałów z USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, gdzie mieszka od kilkunastu lat. Snuł nawet projekty współpracy z AfD („któż inny walczy z islamem w Niemczech”), chciał z nią utworzyć instytucję dla tych, którzy już nie chcą być muzułmanami. Uważał, że w kraju, w którym osiadł, byłych muzułmanów się prześladuje. A nawet, że państwo prowadzi tajną operację, mającą na celu „zniszczenie życia” uciekinierów z Arabii Saudyjskiej, którzy wyrzekli się islamu.

Prawdopodobnie za tę „tajną operację” i przy okazji „islamizację Europy” obwiniał byłą kanclerz Angelę Merkel. Niedawno pisał, że Merkel powinna za to spotkać najsurowsza kara, skoro nie ma w Niemczech kary śmierci - to dożywotnie więzienie.

Atak w stylu dżihadystów, porównywany do zamachu w Berlinie w 2016 r.

Świat, który wyłania się z wpisów i wypowiedzi, nie pasuje do stylu zbrodni. Do tego stopnia, że atak nie został na razie w Niemczech uznany za terrorystyczny. Choć jest właściwie powszechnie porównywany do zamachu terrorystycznego sprzed ośmiu lat na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, do którego przyznała się najgroźniejsza wówczas organizacja dżihadystów, ISIS. Tamten atak, dokonany z użyciem ciężarówki, wspomniał kanclerz Olaf Scholz, który w sobotę przyjechał do Magdeburga.

Doszło do niego także na kilka dni przed Wigilią, przed Bożym Narodzeniem – podkreślił pierwszy w historii szef rządu RFN, który w czasie zaprzysiężenia nie odwołał się do Boga, i w stolicy landu, w którym wyznawanie jakiejkolwiek religii deklaruje ledwie jedna piąta mieszkańców.

Główna uroczystość żałobna z udziałem czołowych niemieckich polityków, w tym Scholza, odbyła się magdeburskiej katedrze ewangelickiej.

Groził Niemcom, że zapłacą wielką cenę. „Zachód rozumie tylko masakry i przemoc”

Przed niemieckimi służbami jeszcze dużo pracy – w sprawie motywów sprawcy i łatwości, z jaką udało mu się dokonać zamachu. Przeoczono jego radykalizację, której sygnały można było odczytać z jego arabskojęzycznych wpisów. Radykalizację skierowaną przeciwko państwu niemieckiemu. Nienawiść do państwa niemieckiego wydaje się teraz głównym powodem.