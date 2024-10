BMW szefa policji bez ubezpieczenia. Po wypadku idzie do kasacji

Przesądzająca będzie opinia medyczna – przy ocenie, że obrażenia u ofiar naruszały „czynności ciała” powyżej siedmiu dni – zdarzenie będzie przestępstwem. Jeśli poniżej – wykroczeniem.

Znamieniem przestępstwa jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz spowodowanie obrażeń przekraczających czynności narządów ciała na okres powyżej siedem dni Karina Spruś, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

Po kraksie z BMW został wrak. Jednak rzeczniczka prokuratury zaznacza: – Stopień uszkodzenia pojazdu nie ma znaczenia dla przyjętej kwalifikacji prawnej czynu (przestępstwo lub wykroczenie). Znamieniem przestępstwa jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz spowodowanie obrażeń przekraczających czynności narządów ciała na okres powyżej siedem dni – mówi prok. Spruś.

Były dźwięki i światła?

Prócz komendanta w BMW jechał oficer z jego gabinetu, a prowadził ten sam kierowca, który z poprzednim szefem policji gen. Szymczykiem był w Ukrainie (skąd przywieziono prezent-granatnik, który wybuchł). – To doświadczony szofer, spokojny, rozsądny – wskazują nasi rozmówcy z policji.

Na ile zadziałała presja, by jak najszybciej dotrzeć do powodzian – śledztwo powinno to wyjaśnić. – W rejonie Szałszy nie ma ograniczeń, dozwolona była prędkość do 140 km/h – mówi nam Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.