Ciekawa praca w otoczeniu najważniejszych osób w państwie, stabilne i stałe zatrudnienie, atrakcyjne świadczenia socjalne, służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne – tak kusi chętnych do pracy w swojej formacji SOP. Po raz pierwszy będzie szukać kandydatów na funkcjonariuszy na targach pracy Talent Day – 18 października na PGE Narodowym w Warszawie. „Przekonasz się, że bycie funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa to przywilej, który jest w Twoim zasięgu” – zachęca SOP na TT.

Reklama

Pierwsza zdecydowała się na taką formę poszukiwania chętnych Agencja Wywiadu – w 2019 r. W ubiegłym roku swoje stoisko na Talent Day otworzyło CBA. – My też wychodzimy do ludzi. Chcemy pokazać, że nie jesteśmy hermetyczną służbą, że jesteśmy otwarci na „osoby z ulicy”. Każdy, jeśli spełni warunki, może u nas pracować. Wiele osób o tym po prostu nie wie – zapewnia ppłk Bogusław Piórkowski, rzecznik SOP. Formacja szuka również pracowników cywilnych.

Na miejscu będzie można porozmawiać z funkcjonariuszami o warunkach w służbie. – Osoby wybrane do służby przygotowawczej są kierowane na trzymiesięczny kurs, w naszym ośrodku pod Warszawą. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Po tym okresie rozpoczyna się trzyletni okres służby przygotowawczej w ochronie obiektów – wyjaśnia rzecznik. Obecnie wynagrodzenie po kursie wynosi 4,2 tys. zł „na rękę”. Po trzech latach funkcjonariusze, ze względu na swoje predyspozycje i opinie przełożonych, trafiają do różnych komórek, np. ochrony bezpośredniej, logistyki.

SOP wpadła w kłopoty braku wykwalifikowanych kierowców – doprowadziło to do plagi wypadków i kolizji

Reklama

SOP powstała w 2017 r. po likwidacji jej poprzednika – Biura Ochrony Rządu. Odeszło z niej wielu doświadczonych funkcjonariuszy, a SOP wpadła w kłopoty braku wykwalifikowanych kierowców – doprowadziło to do plagi wypadków i kolizji. Z VIP-ami jeździli kandydaci na funkcjonariuszy po niespełna dwóch latach w ochronie, m.in. 25-latkowie, których jedynym doświadczeniem była praca kurierów rozwożących paczki.

Rozporządzenie do ustawy o SOP precyzuje, jakie kwalifikacje predestynują do służby w rządowej ochronie – wymienia ich aż 16. To specjaliści od czynności analitycznych, operacyjno-rozpoznawczych, ochronnych czy kontroli pirotechnicznej, a także eksploatacji i naprawy aut czy urządzeń m.in. łączności. SOP szuka nie tylko młodych i niedoświadczonych, ale także ludzi, którzy chcą zmienić pracę. Dodatkowym atutem jest więc m.in. ukończona aplikacja sędziowska, prokuratorska, adwokacka, legislacyjna lub kontrolerska. Formacja szuka też lekarzy, weterynarzy (służba posiada psy do wykrywania ładunków), psychologów i antyterrorystów.