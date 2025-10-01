Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne zarzuty dotyczące przepisów regulujących nadgodziny strażników granicznych?

Co postanowił Trybunał Konstytucyjny w sprawie rekompensat za nadgodziny pograniczników?

Dlaczego, pomimo wyroku Trybunału, problem nadgodzin strażników granicznych nadal nie został rozwiązany?

Jakie trudności napotykają strażnicy graniczni w praktycznym egzekwowaniu swoich praw do rekompensaty za nadgodziny?

Jakie możliwe skutki może mieć brak jednolitych przepisów dotyczących rekompensat za pracę ponad normę?

Dlaczego kwestia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw była istotna dla ważności orzeczenia TK?

Strażnicy graniczni za służbę w godzinach nadliczbowych powinni dostać wolne w większym wymiarze – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2023 r. (sygn. akt K 17/19).

Wniosek o zajęcie się tą kwestią złożył do Trybunału – jeszcze na początku 2019 r. – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podkreślał w nim, że przepisy ustawy o Straży Granicznej (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2019 r.), które określają zasady przyznawania czasu wolnego funkcjonariuszom tej formacji, są niezgodne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Społeczną (EKS). W efekcie zamiast rekompensować uciążliwości dodatkowej służby, prowadzą do dyskryminacji.

Chodzi o art. 37 ust. 3 w poprzednim brzmieniu, który stanowił, iż w zamian za czas służby przekraczający normę określoną funkcjonariuszowi w przepisach przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze (czyli za każdą dodatkową godzinę przełożeni powinni oddać godzinę wolnego).