Aktualizacja: 01.10.2025 07:25 Publikacja: 01.10.2025 07:15
Foto: AdobeStock
Strażnicy graniczni za służbę w godzinach nadliczbowych powinni dostać wolne w większym wymiarze – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2023 r. (sygn. akt K 17/19).
Wniosek o zajęcie się tą kwestią złożył do Trybunału – jeszcze na początku 2019 r. – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podkreślał w nim, że przepisy ustawy o Straży Granicznej (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2019 r.), które określają zasady przyznawania czasu wolnego funkcjonariuszom tej formacji, są niezgodne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Społeczną (EKS). W efekcie zamiast rekompensować uciążliwości dodatkowej służby, prowadzą do dyskryminacji.
Chodzi o art. 37 ust. 3 w poprzednim brzmieniu, który stanowił, iż w zamian za czas służby przekraczający normę określoną funkcjonariuszowi w przepisach przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze (czyli za każdą dodatkową godzinę przełożeni powinni oddać godzinę wolnego).
Czytaj więcej
Nauczą się udzielania pomocy w przypadku postrzelenia, szukania dla siebie bezpiecznego schronien...
Obecnie przepis daje prawo wyboru rekompensaty za czas służby pełniony ponad normę – możliwość skorzystania z czasu wolnego albo z rekompensaty pieniężnej. Problem w tym, że przewiduje on, iż za czas służby w nadgodzinach przysługuje wolne (lub ekwiwalent pieniężny) w wymiarze matematycznie równym temu przekroczeniu czasu pracy. A funkcjonariusze powinni otrzymywać zwiększone wynagrodzenie za służbę w godzinach nadliczbowych lub prawo do wypoczynku w zwiększonym wymiarze.
Wnioskodawcy podkreślali, że jest to niezgodne z postanowieniami EKS, która gwarantuje prawo do zwiększonej gratyfikacji za pracę w nadgodzinach.
Trybunał uznał wspomniany art. 37 ust. 3 ustawy o SG za sprzeczny z EKS.
– TK orzekł, że przepis jest niezgodny z art. 4 akapit 1 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, który wymaga, by za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwało więcej niż tylko matematyczny ekwiwalent czasu wolnego (może mieć on formę czasu wolnego w zwiększonym wymiarze lub wynagrodzenia w wyższej wysokości). Wyrok TK tworzy zatem po stronie ustawodawcy zobowiązanie do przyjęcia nowej regulacji, uwzględniającej wymaganie wynikające z przepisów EKS – tłumaczy dr Marta Derlatka, adwokat specjalizująca się w sprawach konstytucyjnych, pełnomocnik Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Jak jednak wskazuje, pomimo upływu czasu przepisy w tym zakresie nie zostały zmienione, mimo że wspomniany artykuł utracił moc obowiązującą z dniem wydania wyroku TK, tj. 30 listopada 2023 r.
Czytaj więcej
Funkcjonariusz Służby Więziennej musi zapłacić za pozew w sprawie pracowniczej – orzekł Sąd Najwy...
– W praktyce funkcjonariusze mają problem z wyegzekwowaniem czasu wolnego w zwiększonym wymiarze za okres służby ponad godzinową normę – wyjaśnia mecenas.
Obecnie bowiem muszą oni samodzielnie zadbać o swoje prawa, tj. w pierwszej kolejności złożyć wniosek do swojej komendy o wypłatę należnej rekompensaty, a w przypadku odmowy lub braku odpowiedzi skierować sprawę do sądu. Ale na tym problem się nie kończy.
– Sprawy trafiają do sądów, które mają problem z ich rozstrzygnięciem – wyjaśnia mecenas. Jak tłumaczy, z powodu braku nowych przepisów trudno jest ustalić właściwy wymiar dni wolnych. Sytuacja taka – zdaniem ekspertki – prowadzić może do braku jednolitości orzeczniczej w tożsamych przypadkach, bo sądy będą zmuszone każdą sprawę rozstrzygać indywidualnie.
– Po wyroku TK wiemy tylko, że wymiar dni wolnych musi być wyższy od tego, który został zakwestionowany. Jednak brakuje wytycznych w tym zakresie. Na razie nie mamy jeszcze rozstrzygnięć sądów, ale sprawy są w toku i w końcu będą musiały zapaść orzeczenia – mówi mec. Derlatka.
Jak podkreśla, bez nowych przepisów w każdej sprawie możemy mieć zastosowany inny wskaźnik. Zwraca też uwagę, że w przypadku tego orzeczenia kluczowe nie są kwestie związane z oceną statusu orzeczenia TK.
– Wspominany wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw i jego ważność nie była kwestionowana – podsumowuje Marta Derlatka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Strażnicy graniczni za służbę w godzinach nadliczbowych powinni dostać wolne w większym wymiarze – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2023 r. (sygn. akt K 17/19).
Wniosek o zajęcie się tą kwestią złożył do Trybunału – jeszcze na początku 2019 r. – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podkreślał w nim, że przepisy ustawy o Straży Granicznej (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2019 r.), które określają zasady przyznawania czasu wolnego funkcjonariuszom tej formacji, są niezgodne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Społeczną (EKS). W efekcie zamiast rekompensować uciążliwości dodatkowej służby, prowadzą do dyskryminacji.
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beata Najjar złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowsk...
Zakaz trzymania psów na łańcuchach i wymogi minimalnej wielkości kojców - to założenia przyjętej przez Sejm tzw....
Inspektor pracy będzie mógł przekształcać kontrakty cywilnoprawne w umowy o pracę. Jeśli nie będzie w stanie ust...
Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze zakończyły się podobnymi wynikami jak rok temu. Poziom zdawal...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Projekt ustawy, na który czekali więziennicy, zakładający wprowadzenie dodatku mieszkaniowego, został wpisany do...
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który wprowadza dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Będzie on...
Do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia siedmiu osób, który prokuratura zarzuca zgubienie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas