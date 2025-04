Sama okoliczność, że przepisy nadają sądowi pracy kompetencje do rozstrzygania niektórych kategorii przypadków ze stosunku służbowego funkcjonariuszy, nie przesądza o tym, że są to sprawy z zakresu prawa pracy. Sędzia nie znalazł więc podstaw do zwolnienie funkcjonariusza z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i zwrócił pozew.

Powód wniósł zażalenie od tego rozstrzygnięcia. Sąd okręgowy, który miał je rozpoznawać, nabrał jednak wątpliwości interpretacyjnych. Zapytał SN, czy funkcjonariusz służby więziennej, wnosząc pozew do sądu pracy, powinien być traktowany na równi z pracownikiem, o jakim stanowi art. 2 k.p.? I czy w związku z tym korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, czy też powinien uiścić opłatę od pozwu?

SO wskazał, że w orzecznictwie sądów powszechnych prezentowane są dwa kierunki orzecznicze.

Zgodnie z pierwszym, dopuszczalność rozpoznania określonych roszczeń ze stosunku służbowego funkcjonariusza przez sąd pracy nie skutkuje automatycznie zmianą statusu powoda (na pracownika).

Przeciwny pogląd stanowi, że funkcjonariusz jest zwolniony z opłat, gdyż takowych nie wymaga od nich żadna ustawa szczególna.