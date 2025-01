Prokuratura: współpracownik Antoniego Macierewicza z zarzutami ws. maili Dworczyka

Informację podał w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Zarzuty miały zostać przedstawione pułkownikowi G. 20 listopada 2024 r.

Reklama

Krzysztof G. był doradca ds. obronności w kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w latach 2018–2021, prawą ręką byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, bohatera afery e-mailowej, a wcześniej - od 2015 r. - doradcą ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza ds. obrony terytorialnej.

Czytaj więcej Polityka FAZ: Rosyjskie powiązania otoczenia Macierewicza Istnieją liczne powiązania otoczenia polskiego ministra obrony z Rosją. On sam znany jest z krytycznego podejścia do tego kraju – pisze dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Prokuratura: pułkownik Krzysztof G. miał przesłać zwykłym mailem tajne danych NATO

Postępowanie w sprawie płk. G. zainicjowało w październiku 2022 r. zawiadomienie posła Cezarego Tomczyka. Według niego G. przesłał niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii, wykorzystując do tego niezabezpieczone, nieszyfrowane środki komunikacji, co spowodowało ujawnienie tych danych 18 października 2022 roku w ogólnodostępnej przestrzeni internetowej.

Do prokuratury trafiło też zawiadomienie posła Adama Szłapki o możliwości popełnienia przez płk. Krzysztofa G. przestępstwa w związku z ujawnieniem informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Do materiałów śledztwa dołączono ponadto materiały wyłączone ze sprawy nieuprawnionego dostępu do prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka, gdy był on szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.