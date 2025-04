Po pierwsze, nowe przepisy umożliwią działanie więcej niż jednej placówki na terenie danej nieruchomości. W takim przypadku dopuszczalne będzie wspólne korzystanie przez takie podmioty z pomieszczeń innych niż noclegowe, mieszkalne i pobytowe. Z jednym zastrzeżeniem – nie może to wpłynąć negatywnie na dostępność tych pomieszczeń dla osób korzystających z usług świadczonych w tych placówkach.

Po drugie, nowe przepisy pozwolą też na zapewnianie opieki przez jednego opiekuna maksymalnie 50 osobom przebywającym w placówkach mieszczących się na terenie jednej nieruchomości, o ile nie wpłynie to negatywnie na jakość usług. Regulacja ta nie będzie miała jednak zastosowania do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Resort rodziny tłumaczy, że w przypadku różnych placówek prowadzonych w tym samym obiekcie, organy kontrolne wymagają spełniania standardów dla każdej z nich odrębnie. Oznacza to np. wymóg posiadania dwóch kuchni czy pralni w jednym budynku, co nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i jest poważnym obciążeniem finansowym. Analogiczne zastrzeżenia zgłaszane są do zatrudniania np. opiekunów lub pracowników socjalnych w tego typu „łączonych” placówkach.

Zmiany dotyczące wymogów lokalowych dla schronisk, ogrzewalni i noclegowni

Dodatkowo projekt modyfikuje załączniki do rozporządzenia, które określają minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. Chodzi o wymogi metrażowe oraz wyposażenia sanitariatów.

Projektowane przepisy przewidują także zmiany związane z okresem świadczenia usług. Proponuje się wprowadzenie zapisów, w myśl których w okresie zimy, a szczególnie podczas niskich temperatur zewnętrznych (tj. gdy najniższa temperatura zmierzona w przedziale godzin 8–19 jest niższa niż 0°C, lub w razie sytuacji kryzysowych), ogrzewalnia powinna być czynna przez 24h na dobę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na terenie gminy funkcjonuje inna placówka dla osób bezdomnych zapewniająca w porze dziennej możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18°C.