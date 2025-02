Czytaj więcej Samorząd Sąd: prezydent miasta nie mógł powołać Forum Młodzieży Rządzący miastem nie miał do tego ustawowych kompetencji ani podstawy prawnej – uznał sąd w dwóch sprawach.

Rejestr młodzieżowych rad i sejmików. Resort spraw wewnętrznych odpowiada

„Dokonywanie zmiany ustawy w celu wprowadzenia obowiązku utworzenia i prowadzenia rejestru młodzieżowych rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw jedynie na potrzeby zebrania określonych informacji, nie znajduje uzasadnienia” – brzmi odpowiedź resortu.

Jak czytamy, ustawowe rejestry tworzy się w sytuacji, gdy z wpisem do nich mają wiązać się określone skutki prawne (np. nabycie osobowości prawnej lub zdolności do działań lobbingowych). W tym przypadku nie ma mowy o takich skutkach, a jedynie o charakterze informacyjnym wpisu. Ponadto, co podkreśla MSWiA, nowelizacja ustaw samorządowych z czerwca 2021 roku zakłada nie tylko możliwość powoływania rad młodzieżowych, ale też rad seniorów – dla tych ostatnich także nie przewiduje się rejestru.

Argumentacja resortu nie przekonuje Rzeczniczki, która planuje dalsze działania w kierunku powołania do życia odpowiedniego rejestru.