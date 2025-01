Gdy samorząd prowadzi social media i blokuje użytkowników. Czy potrzeba nowych ram prawnych?

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji o przygotowanie przepisów regulujących zasady prowadzenia kont w mediach społecznościowych przez podmioty publiczne. Dziś bowiem działają one na takich samych zasadach, co podmioty prywatne. A ich działania mają przecież wpływ na prawo jednostki do informacji oraz do wyrażania swoich poglądów (wolność słowa).

Jest to szczególnie problematyczne w przypadku decyzji o usunięciu danego wpisu albo wręcz zablokowania użytkownika na profilu danej instytucji czy urzędu. Do RPO wpływają liczne skargi w tej sprawie, w których obywatele wskazują na arbitralne usuwanie komentarzy i blokowanie dostępu bez ostrzeżenia czy drogi odwoławczej. Dotyczy to zarówno profili podmiotów rządowych, jak i samorządowych, oraz innych instytucji publicznych. Rzecznik zwraca przy tym uwagę, że kwestia prowadzenia takich profili w social mediach nie jest uregulowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego. A przecież zgodnie z konstytucją, organy państwa muszą działać na podstawie i w granicach prawa.

Jednocześnie, jak wskazuje prof. Marcin Wiącek, RPO, obowiązki organów publicznych w tym względzie nie mogą ograniczać się do nienaruszania praw jednostek, ale obejmują też ich aktywną ochronę. Dodaje, że problem dostrzegany jest w takich krajach, jak Malta czy Szwecja, gdzie uregulowano tę kwestię za pomocą wytycznych dla organów administracji. Profile w mediach społecznościowych są nie tylko źródłem wiedzy o działaniach danego organu, ale umożliwiają też obywatelom wejście w interakcję, a przez to – aktywny udział w debacie publicznej.

Samorząd prowadzi profil w social mediach? Nie zawsze łatwo rozróżnić konto prywatne od publicznego

– Organy publiczne mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa, natomiast powinny uregulować kwestię występowania i działania w mediach społecznościowych poprzez wewnętrzne regulaminy – tłumaczy Katarzyna Orzeł, radczyni prawna i partner zarządzający w kancelarii Brigthspot.