Co więcej, Sejm odrzucił również inną poprawkę dotyczącą małopolski. Zakładała ona przeznaczenie pieniędzy na walkę ze skutkami zapadlisk w zachodniej Małopolsce.

Czytaj więcej Transport Metro w Krakowie. Co wiadomo do tej pory? Terminy, trasa, koszty Projekt budowy metra w Krakowie wkroczył w nową fazę. Zostały podjęte pierwsze decyzje administracyjne oraz utworzono Radę Naukowo-Techniczną, w której znaleźli się eksperci mający doradzać prezydentowi Krakowa w sprawach związanych z inwestycją.

Metro w Krakowie bez pieniędzy z budżetu na 2025. Kiedy ma powstać?

Według zapowiedzi wiceprezydenta Krakowa Stanisława Mazura, po 2025 ma rozpocząć się budowa pierwszej krakowskiej linii metra. Pierwszy etap metra, którego planowana długość to 6 kilometrów, kosztować ma 3 mld złotych. Kolejne dwa etapy mają planowo dać pierwszej krakowskiej linii metra łączną długość 26 kilometrów. Koszt całej tej inwestycji ma wynieść 13 mld złotych, zaś dodatkowe 1,5 mld przeznaczone zostałoby na zakup taboru kolejowego.

Pierwsze prace przygotowawcze do budowy metra ruszyły w Krakowie już w 2014 roku, kiedy to 55,11 proc. mieszkańców miasta opowiedziało się za realizacją takiej inwestycji. Jak stwierdził Aleksander Miszalski, którego jedną z obietnic wyborczych była budowa metra, przez ostatnie 10 lat uczyniono jednak o wiele za mało w kierunku dalszej realizacji projektu. Z pewnością więc brak pieniędzy z budżetu państwa będzie kolejnym progiem zwalniającym na drodze do powstania krakowskiego metra.