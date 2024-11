Utrata mandatu radnego za prowadzenie niedozwolonej działalności

Ustawy samorządowe zawierają przepisy antykorupcyjne, zakazujące radnym prowadzenia dodatkowych aktywności. Są one zabezpieczeniem rzetelnego wykonywanie mandatu przez radnych, tak by w związku ze sprawami rozstrzyganymi przez radę nie dochodziło do konfliktu interesów.