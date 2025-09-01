Rzeczpospolita
Prokuratura Krajowa zabrała głos ws. wyłączenie członków Trybunału Stanu ze sprawy Małgorzaty Manowskiej

3 września prokuratorzy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej stawią się na wyznaczone posiedzenie Trybunału Stanu w przedmiocie wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu, celem wzięcia w nim udziału - poinformował prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. W piątek TS wyłączył 12 swoich sędziów od udziału w tej sprawie, co ma zablokować możliwość jej rozpoznania.

prof. Małgorzata Manowska

prof. Małgorzata Manowska

Dorota Gajos-Kaniewska

Przypomnijmy – 3 września TS w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek PK o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej, gdyż prokurator chce jej postawić trzy zarzuty: niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu,  głosowania obiegowego w Kolegium SN oraz działania na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna. W piątek 29 sierpnia trzyosobowy skład Trybunału Stanu na niejawnym posiedzeniu rozpoznał wniosek pełnomocnika Manowskiej o wyłączenie ośmiu sędziów TS z tej sprawy. Wyłączył dwunastu, gdyż uznał, że skoro wszyscy byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków, to nie mogą orzekać. Obrońca Małgorzaty Manowskiej, adwokat Bartosz Lewandowski, nie krył zadowolenia. "Trybunał Stanu może zdecydować w obecności co najmniej 2/3 z 19-osobowego składu Trybunału. Czyli nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora" – przekazał we wpisie na X. 

"O terminie powyższego posiedzenia nie zawiadomiono Prokuratury Krajowej, ani nie nadesłano odpisu wniosku o wyłączenia, co uniemożliwiło Prokuraturze Krajowej odniesienie się do zawartych w nim argumentów i przedstawienie własnego stanowiska. Dziś, na wniosek prokuratora, odpis postanowienia o wyłączeniu został doręczony Prokuraturze Krajowej" – zaznaczył w opublikowanym w poniedziałek komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Prokurator: w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej Trybunał Stanu źle zastosował przepisy o wyłączeniu sędziego

Rzecznik przyznał, że w przypadku zarzutu niezwoływania posiedzenia Trybunału Stanu, można – na gruncie Kodeksu postępowania karnego – dostrzec przesłanki do wyłączenia sędziów, którzy byli świadkami czynu. K.p.k. zastosowano jednak wadliwie. Powinien być bowiem stosowany odpowiednio, a nie wprost w postępowaniu przed Trybunałem Stanu. Dlaczego?

„W niniejszej sprawie zastosowanie wprost przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących wyłączenia sędziego prowadziłoby do absurdalnych skutków polegających na całkowitej i pierwotnej niemożności rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu, a tym samym merytorycznego rozpoznania sprawy karnej. Ta niemożność wynikałaby z samego faktu złożenia zawiadomień przez członków Trybunału Stanu posiadających wiedzę o zdarzeniu (a więc będących świadkami w sensie faktycznym) dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez innego członka Trybunału. Prowadziłoby to do trwałej utraty zdolności Trybunału Stanu do skutecznego rozpoznania wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu Przewodniczącego Trybunału Stanu, co pozostawałoby w rażącej sprzeczności z celem regulacji określonej w art. 15a ust. 1 ustawy o Trybunale Stanu (możliwość rozpoznania wniosku o pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej)” – czytamy w komunikacie. 

Według prok. Nowaka, z tych powodów prokurator uznał, iż odpowiednie zastosowanie przepisów k.p.k. oznaczać powinno pominięcie regulacji dotyczących wyłączenia sędziego.

Prokuratura Krajowa uważa, że nadgorliwie wyłączono sędziów ze sprawy Małgorzaty Manowskiej

Ale to nie wszystko. PK uważa, że nawet w przypadku przyjęcia stanowiska, że przepisy k.p.k. dotyczące wyłączenia sędziów można było tu zastosować, to zostały one zastosowane nieprawidłowo. Dwunastu sędziów wyłączono bowiem nie tylko w zakresie rozpoznania zarzutu niezwoływania posiedzenia TS przez Manowską, ale także w odniesieniu do dwóch pozostałych zarzutów, w których przesłanki do wyłączenia nie występują. Chodzi o głosowanie obiegowe w Kolegium SN i działanie na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna. Wyłączeni sędziowie nie byli bowiem świadkami tych czynów, ani nie zostali przesłuchani w charakterze świadków, bo sprawy te bezpośrednio ich nie dotyczą.

„Brak jest zatem jakichkolwiek merytorycznych podstaw, nawet na gruncie k.p.k., do wyłączenia członków Trybunału Stanu od rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej w zakresie głosowania obiegowego w Kolegium SN oraz działania na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna” – twierdzi rzecznik PK. Zapowiedział, że mimo decyzji TS, prokuratorzy stawią się na posiedzeniu, które było zaplanowane na 3 września.

 

 

