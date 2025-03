Pierwszym z nich został sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Grzegorz Kasicki. Ten orzecznik z ponad trzydziestoletnim stażem ma poprowadzić sprawy dyscyplinarne sędziego SO w Warszawie Andrzeja Krasnodębskiego, wobec którego zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych – Przemysław Radzik – wszczął trzy postępowania dyscyplinarne.

W jednym z nich zarzuca Krasnodębskiemu, że 5 grudnia 2024 roku „brał on udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnych organów państwa w postaci Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego (...) W ramach tej grupy podejmował w porozumieniu z ustalonymi sędziami Sądu Najwyższego działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego oraz skuteczności powołania innych sędziów, a także dopuszczał się odmowy wymiaru sprawiedliwości".



Inny zarzut dotyczy sprawowanej przez Krasnodębskiego funkcji rzecznika dyscyplinarnego ad hoc ministra sprawiedliwości. Radzik zarzuca, iż sędzia Krasnodębski „pomimo świadomości bezprawności i bezskuteczności powołania go do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, w ramach tej funkcji – przekraczając uprawnienia – podjął on bezprawne działania wobec sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Agnieszki Brygidyr-Dorosz, Joanny Przanowskiej-Tomaszek i Piotra Schaba (...)".



Czytaj więcej Sądy i trybunały Schab, Radzik i Lasota z drugą dyscyplinarką od rzecznika ad hoc Rzecznik dyscyplinarny powołany ad hoc przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara postawił nowe zarzuty dyscyplinarne rzecznikom dyscyplinarnym sędziów. Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota dostali je za „odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości”.

Ministerstwo Sprawiedliwości: Przemysław Radzik nie jest niezależnym i bezstronnym sędzią

Uzasadniając decyzję Ministerstwo Sprawiedliwości napisało w komunikacie, że „z punktu widzenia etyki sędziowskiej (...), dotychczasowa postawa i działalność sędziego Przemysława Wiktora Radzika budzą liczne wątpliwości, które podważają jego rzetelność i bezstronność oraz dyskwalifikują go jako rzecznika dyscyplinarnego".