Druga propozycja przewiduje, że to właśnie ta nowa, niezależna KRS przeprowadzi kontrolę wadliwych uchwał tzw. neo-KRS i ustali ich skutki. Nastąpi to w ramach wznowionych z mocy ustawy postępowań konkursowych. Nie będzie dotyczyć to tzw. młodych sędziów. Od decyzji w tej sprawie będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Prawnicy surowo o projektach w sprawie neosędziów. „Mogą sparaliżować sądy” Częściowy paraliż pracy sądów i pogłębienie chaosu – to obawy prawników komentujących ujawnione właśnie plany reformy statusu tzw. neosędziów. "Rzeczpospolita" zebrała opinie przedstawicieli świata prawniczego o projektach, które ma na biurku Adam Bodnar.

Adwokatura za weryfikacją tzw. neosędziów. Trzeba jednak uniknąć dyskryminacji

Proponowanym rozwiązaniom przyjrzała się już Naczelna Rada Adwokacka. Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA adwokat Dorota Kulińska sformułowała też pierwsze zastrzeżenia do tych propozycji. – NRA skłania się ku przyjęciu tego wariantu rozwiązań, którego skutki są wywoływane na podstawie uchwał nowo powołanej KRS. Oczywiście mamy świadomość, że wdrożenie tego rozwiązania zajmie dużo więcej czasu, ale – po pierwsze – jest ono zgodne z zaleceniami Komisji Weneckiej, a po drugie – przewiduje niezbędną według nas możliwość odwołań od decyzji weryfikacyjnych do sądu, w tym wypadku Sądu Najwyższego – mówi „Rzeczpospolitej” mec. Kulińska.

NRA co do zasady pozytywnie ocenia proponowaną swoistą weryfikację uchwał tzw. neo-KRS, która będzie przeprowadzana w przyszłości. Zastrzega jednak, że procedura ta nie może prowadzić do nierównego traktowania. A w ocenie NRA właśnie taki może być skutek podziału tzw. neosędziów na różne grupy, od którego będzie zależał później ich dalszy los.

– Podział sędziów umownie na trzy grupy generalnie jest zasadny. Z drugiej strony jednak może doprowadzić do dyskryminacji. Status sędziowski tzw. młodych sędziów będzie uznawany, a status sędziów, którzy awansowali w ostatnich latach, co do zasady nie będzie ważny. Tym samym status prawny młodego sędziego będzie lepszy niż reszty tzw. neosędziów. Pojawia się tu zatem oczywista nierówność, która ociera się o dyskryminację – twierdzi mec. Kulińska.

Według adwokatury weryfikacja i kontrola przeprowadzana przez nowo powołaną KRS powinna objąć także tzw. młodych sędziów. – W tej grupie również powinna nastąpić analiza stopnia przygotowania zawodowego i sposobu dostania się tych osób do zawodu. Postulujemy przeprowadzanie weryfikacji formalnej uchwał „neo-KRS” i merytorycznej także wobec „neosędziów”, którzy bezpośrednio przed powołaniem byli referendarzami czy zdali egzamin sędziowski. Oczywiście z możliwością odwołania się do sądu – tłumaczy szefowa Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.