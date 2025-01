Dagmara Pawelczyk-Woicka, przewodnicząca KRS: MS dwoi się i troi, by uniemożliwić nam funkcjonowanie

Czy KRS ma jakiś pomysł na ochronę swoich członków-sędziów, np. właśnie sędziego Macieja Nawackiego?

Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem powołanym do ochrony członków. Natomiast w każdym wypadku, gdy prawo jest naruszane, podejmujemy adekwatne działania, w tym odwołania od decyzji sądów dyscyplinarnych, kierowanie zawiadomień do prokuratury, rzeczników dyscyplinarnych. KRS kieruje też wnioski do TK o zbadanie konstytucyjności niektórych aktów prawnych. Minister sprawiedliwości powołał sędziów dyscyplinarnych z naruszeniem ustawy, bez opinii KRS. Sędziowie ci wywodzą się głównie spośród aktywnych działaczy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Themis, widzimy powiązania rodzinno-towarzyskie między sędziami dyscyplinarnymi a najbardziej głośnymi nazwiskami działaczy sędziowskich stowarzyszeń, co w odpowiednim momencie zostanie przedstawione opinii publicznej, czyli wtedy, gdy sprawa trafi do tak ukształtowanego sądu dyscyplinarnego. Działalność stowarzyszeń sędziowskich niestety pogłębia chaos w sądownictwie. Wyniki pracy sądów, zwłaszcza w sprawach karnych, będą stale się pogarszać, jeśli ktoś tego szaleństwa nie powstrzyma.