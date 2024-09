Afera hejterska. Sprawa immunitetu sędziego Jakuba Iwańca poczeka do grudnia

Wniosek o uchylenie immunitetu Iwańcowi skierowała do SN w czerwcu Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. To właśnie wrocławscy śledczy prowadzą śledztwo w sprawie tzw. afery hejterskej. Oprócz Iwańca prokuratura chce także uchylenia immunitetów Łukaszowi Piebakowi, Arkadiuszowi Cichockiemu i Przemysławowi Radzikowi. Według śledczych mieli oni brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzącej działania przeciwko kilkudziesięciu sędziom. Akcja ta została nazwana przez media aferą hejterską.

Afera hejterska – mieli atakować sędziów

Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. portal Onet podał, że w resorcie sprawiedliwość miała działać grupa, której celem była dyskredytacja sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości wdrażanej przez rząd PiS. Według tych doniesień do grupy zawiązanej na komunikatorze WhatsApp nazywanej „Kastą” miał należeć m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Miał on kontaktować się z kobietą o pseudonimie „Mała Emi”, która atakowała w mediach społecznościowych sędziów broniących praworządności. Według Onetu miała wykorzystywać do tego materiały dostarczane przez sędziów związanych z Piebiakiem.

Do grupy Kasta mieli należeć m.in. sędziowie: Konrad Wytrykowski, Przemysław Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzic, Arkadiusz Cichocki.

Po publikacji tych doniesień wiceminister Piebiak podał się do dymisji, a sędzia Iwaniec został usunięty z delegacji w resorcie sprawiedliwości. Były wiceszef MS konsekwentnie zaprzecza jakoby uczestniczył w jakiejkolwiek akcji szkalowania sędziów. Doniesienia Onetu nazywał fakenewsami wymierzonymi w Zbigniewa Ziobrę i ówczesny resort sprawiedliwości.