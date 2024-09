- Dlatego logiczne jest składanie ślubowania przez sędziów TK przed marszałkiem Sejmu, skoro ta izba dokonuje wyboru. To przecinałoby dyskusje dotyczące tego, jaki jest udział prezydenta w powoływaniu sędziów trybunalskich, który jest istotnie inny niż przy sędziach sądów powszechnych, a jednocześnie wyeliminowałoby ryzyko nieodebrania ślubowania – dodaje prof. Zaleśny. Jego zdaniem umożliwienie, nawet wyjątkowo, notarialnych ślubowań będzie mnożyć dodatkowe problemy i wątpliwości co do tego, czy w danym przypadku było ono złożone skutecznie.

Koniec utajniania oświadczeń majątkowych

Doprecyzowano też kwestie stosowania do sędziów TK przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczących składania oświadczeń majątkowych. – Musimy wykluczyć możliwość nieujawniania oświadczeń majątkowych opinii publicznej. Senat absolutnie nie dostrzega żadnych argumentów, które przemawiałaby za zachowaniem w nowej ustawie regulacji pozwalającej na utajnienie oświadczeń majątkowych sędziów TK – mówił podczas komisji sejmowej przedstawiciel Senatu, Krzysztof Kwiatkowski. – Niestety dziś mamy dziś liczną grupę czworga sędziów: pani Pawłowicz, pan Warciński, pan Wojciechowski i pan Wyrembak, których oświadczenia nie są publikowane, bo nie wyrazili na to zgody – dodawał senator Kwiatkowski.

Komisja przyjęła też poprawkę, która uniemożliwia sędziemu TK udział w naradzie i głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz na pozbawienie go wolności.

- Jest oczywistością, że osoba, która ma interes prawny bądź faktyczny, nie może brać udziału w postępowaniu we własnej sprawie. Jeśli taka praktyka stosowana jest nawet w takich organach jak rady gminy, to również powinna ona obowiązywać w Trybunale Konstytucyjnym. Dla ludzie na pewnym poziomie jest oczywiste, że w takim wypadku należy wyłączyć się, nawet gdy nie ma ku temu wyraźnej regulacji, jednak jeśli dla pewnej grupy społecznej nie jest to takie oczywiste, to kwestię można uregulować w przepisie prawnym – konkluduje prof. Jacek Zaleśny.

Możliwy bojkot TK

W piątek na poprawkami będzie już głosował cały Sejm. Inna sprawa, że trudno oczekiwać, że ustawa zyska podpis prezydenta. W grudniu upływa kadencja trojga sędziów wybranych do TK w 2016 roku – prezes Julii Przyłębskiej, sędziego Piotra Pszczółkowskiego oraz jednego z trzech sędziów dublerów – Mariusza Muszyńskiego. Tymczasem marszałek Sejmu Szymon Hołownia, podczas konferencji w Sejmie stwierdził, że nie wiadomo czy izba niższa parlamentu zdecyduje się obsadzać przyszłe wakujące miejsca.

- Zastanawiałem się, czy powinniśmy w Sejmie obsadzać miejsca, które za chwilę zwolnią się w TK. I konkluzja jednogłośna wszystkich ekspertów, którzy brali udział w tym wczorajszym spotkaniu jest taka, że nie powinniśmy – powiedział w trakcie konferencji w Sejmie. - Nawet jeśli jakimś cudem znaleźliby się chętni, żeby pracować z Przyłębską w TK i być tam mniejszością. Nie obsadzać, nie wchodzić do tego zatrutego źródła, zatrutej sadzawki. Poczekać aż będziemy mogli tę sprawę rozwiązać systemowo – stwierdził Hołownia.