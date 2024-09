Rzecznik SN o Adamie Bodnarze: powinien przestać ośmieszać urząd

Zgodnie z ustawą orzeczenie SN kończy tę sprawę. Minister Adam Bodnar wskazał jednak, że rozstrzygnięcie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN może być dotknięte wadą, a rząd ma wątpliwości, czy jest to w ogóle sąd. Wskazuje w tym kontekście nie tylko na orzeczenia europejskich trybunałów, ale także na decyzje trzech sędziów tej izby, którzy odmówili orzekania ze względu na jej status. Co Pan o tym sądzi?

Sadzę, że minister Bodnar powinien rozważyć zaniechanie dalszego ośmieszania zarówno siebie jak i piastowanego urzędu, bowiem tego typu wypowiedzi dyktować może jedynie głęboka ignorancja lub daleko posunięta zła wola, względnie postawa, którą w polskim Sejmie określono niegdyś pojęciem „rżnięcie głupa”. Zdaje się, że rząd opublikował w styczniu uchwałę IKNiSP stwierdzającą ważność wyborów do Sejmu i Senatu właśnie dlatego, że jest to sąd, o którym mowa zarówno w art. 101 jak i art. 183 Konstytucji. Podobną uchwałę w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego podejmiemy we wtorek 3 września. Ponadto sprawy związane z funkcjonowaniem systemu wyborczego i finansowaniem partii nie są ani sprawami z zakresu prawa UE, ani sprawami cywilnymi lub karnymi w rozumieniu art. 6 EKPC. Zatem orzecznictwo na które powołuje się minister Bodnar nie ma nic wspólnego z właściwością IKNiSP w tych sprawach. Poza tym, niech minister Bodnar zwróci uwagę, że jego ugrupowanie i wspierające je instytucje międzynarodowe swoje zastrzeżenia co do IKNiSP opierały na zarzutach rzekomego braku niezależności względem Parlamentu i Ministra Sprawiedliwości. Tymczasem od 13 grudnia to on jest Ministrem Sprawiedliwości, a zatem Adam Bodnar, wypowiedziami do których Pan nawiązuje, publicznie przyznaje, że chce sobie podporządkować SN. To wyznanie powinno zainteresować sejmową komisję odpowiedzialności konstytucyjnej.

Klucz do kasy, z której partie otrzymują środki, trzyma minister finansów. Według Adama Bodnara minister ten powinien się poważnie zastanowić, jakie wnioski wyciągnąć z orzeczenia IKNiSP i z jego konsekwencji. Czy minister finansów może zakwestionować ewentualne orzeczenie SN i postąpić wbrew jego postanowieniom?

Rozumiem, że jest to zawoalowana pogróżka pod adresem ministra Domańskiego. Niech to zatem on decyduje, jakie kroki prawne podjąć w związku z tym względem ministra Bodnara.

Jeżeli SN uzna skargę na uchwałę PKW, to czy komisja musi przyjąć sprawozdanie PiS? Czy PKW ma narzędzia, żeby zablokować wykonanie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN? Czy podzielając wątpliwości ministra Bodnara, PKW może uznać, że orzeczenie IKNiSP nie rodzi skutków prawnych?

Art. 145 § 4 kodeksu wyborczego mówi, że od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje żadne odwołanie. Natomiast względem funkcjonariuszy publicznych niedopełniających swoich obowiązków stosuje się art. 231 kodeksu karnego.