Reforma w TSUE od września. Sąd UE rozpozna pytania prejudycjalne

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliły zmiany statutu Trybunału Sprawiedliwości UE (rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane 12 sierpnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym L). Wraz z reformą Statutu Trybunału w Dzienniku Urzędowym opublikowano również zmiany w Regulaminie postępowania TSUE i Sądem UE. Podobnie jak zmiany w Statucie, wchodzą one w życie 1 września 2024 r.

Nowe przepisy wprowadzają szereg kluczowych zmian do prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Ich zasadniczym celem jest odciążenie TSUE. Prawodawcy chcą też poprawić przejrzystość procedury prejudycjalnej. W dużym skrócie: Sąd UE (Sąd I Instancji), otrzymał jurysdykcję w zakresie niektórych wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Poza tym wdrożona zostanie nowa zasada dotycząca publikacji uwag stron lub zainteresowanych osób w trwających postępowaniach. I wreszcie – zakres odwołań wymagających zezwolenia Sądu rozszerzony został na nowe obszary.

Co się zmienia w TSUE

Jak czytamy w komunikacie służb prasowych TSUE, nowe przepisy umożliwią częściowe przekazanie z Trybunału Sprawiedliwości do Sądu właściwości do orzekania w trybie prejudycjalnym od 1 października 2024 r. W tym celu określone zostały zasady wstępnego badania przedłożonych Trybunałowi wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w celu ustalenia sądu właściwego do ich rozpoznania. „Są one konieczne dla zagwarantowania szybkiego rozpoznania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, które Sąd przekazuje z powrotem Trybunałowi z tego względu, że wymagają one orzeczenia co do zasad mogącego mieć wpływ na jedność lub spójność prawa Unii” - głosi komunikat.

Wnioski o wydanie orzeczenia wstępnego nadal muszą być wysyłane do TSUE. Prezes TSUE oceni następnie jurysdykcję po wysłuchaniu wiceprezesa i pierwszego rzecznika generalnego. Jeśli wniosek mieści się w jednym lub kilku z następujących obszarów. postępowanie zostanie następnie skierowane do Sądu I Instancji, co do zasady: