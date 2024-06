Adam Bodnar wnioskuje do Sejmu o zgodę na aresztowanie Marcina Romanowskiego

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła PiS Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do tych informacji polityk Suwerennej Polski odniósł się w mediach społecznościowych.