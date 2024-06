Ankietowani prawnicy zgodnie uważają też, że uzasadnienia na formularzach nie stały się ani bardziej przejrzyste, ani bardziej czytelne. Zdanie takie ma 90 proc. adwokatów i 70 proc. sędziów. Większość z nich uważa też, że formularze utrudniają sporządzanie uzasadnień. Co istotne według 120 sędziów i 322 adwokatów sporządzanie uzasadnień na formularzu zagraża lub narusza rzetelność procesu rozumianą jako obowiązek przedstawienia przez sąd argumentacji pozwalającej przekonać adresatów motywów orzeczenia, w tym sąd odwoławczy, dlaczego zapadł wyrok określonej treści.

Autorzy projektu chcą ten stan naprawić i wskazują, że same sądy dostrzegają dysfunkcjonalność obecnego rozwiązania. - Potrzeba wprowadzenia projektowanej regulacji wynika z konieczności zapewnienia stronom postępowania karnego prawa do rzetelnego procesu sądowego – uzasadnia palestra.

Problemem nie forma uzasadnienia, ale umiejętności sędziów

Problem dotyczący braku przejrzystości uzasadnień części wyroków dostrzega adwokat Radosław Baszuk. - Są sędziowie, którzy potrafią pisać uzasadnienia i są tacy, którzy sobie z tym zupełnie nie radzą. Jest to niezależne od tego, czy uzasadnienie jest sporządzane na formularzu czy w tradycyjny sposób. Uważam, że problem nie leży w formie uzasadnienia, ale w umiejętnościach sędziów - mówi mec. Baszuk.

Zdaniem adwokata uzasadnienia powinny kompleksowo, klarownie i zwięźle wskazywać na powody, dla których orzeczenie zostało wydane. - Niestety część sędziów nie czyni tego zarówno na formularzach jak i w narracyjnej formie. Nie jestem przekonany, czy proponowana rezygnacja ze stosowania formularzy cokolwiek w tej sprawie zmieni – konkluduje Baszuk.

Innego zdania jest sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie. - Zniesienie tych nieszczęsnych formularzy urzędowych to krok w dobrą stronę. Ich wprowadzenie to nieudany eksperyment, z którego należy się wycofać. Nie dość, że ograniczają one prawa stron do rzeczywistej kontroli i możliwości skutecznego zaskarżenia wyroku to utrudniają też życie sędziom – mówi sędzia Gąciarek.

Jego zdaniem formularze mogą sprawdzić się jedynie w prostych sprawach. - W tych bardziej skomplikowanych stosowanie formularzy utrudnia napisanie wyczerpującego, logicznego wywodu, w którym zostanie wyłożona istota rzeczy. W konsekwencji niektórzy sędziowie odstępują od ich wykorzystywania na rzecz tradycyjnego uzasadnienia – dodaje sędzia.