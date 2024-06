Jak pisze serwis, precedensowy pozew dotyczy wszystkich represji i szykan, które spotkały Igora Tuleyę ze strony nominatów władzy PiS. Zostanie złożony w najbliższych dniach w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Kogo pozwie Igor Tuleya

Pozwanymi będą główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab i jego dwóch zastępców Michał Lasota oraz Przemysław Radzik, którzy wytaczali sędziemu postępowania o charakterze dyscyplinarnym za krytykę neo-KRS, spotkania z obywatelami oraz za zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE. Powództwo przeciw Schabowi i Radzikowi obejmuje ponadto działania podejmowane wobec Tulei w czasie, gdy kierowali oni Sąd Okręgowym w Warszawie. Chodzi o niedopuszczanie Tulei do orzekania w czasie zawieszenia przez Izbę Dyscyplinarną, pomimo orzeczenia TSUE z 2021 r. uznającego, że nie była legalnym sądem. Obaj zlekceważyli też zabezpieczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazujące przywrócić sędziego do pracy. Od Radzika Tuleya otrzymał też zakaz pisania felietonów do radia oraz prowadzenia zajęć ze studentami na Akademii Leona Koźmińskiego.

Neo-sędzia Joanna Przanowska-Tomaszek, która zastąpiła Schaba na stanowisku prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i jest nią nadal również zostanie objęta pozwem. Początkowo chciała dopuścić Tuleyę do orzekania, lecz gdy jej decyzję w ramach nadzoru uchylił ówczesny wiceprezes SA Radzik w Warszawie, odmawiała wykonania przywrócenia sędziego do pracy przez pół roku. Tuleya wrócił do orzekania dopiero w listopadzie 2022 r., gdy jego zawieszenie cofnęła nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, która zastąpiła zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną.

Pozwani zostaną także prokuratorzy z wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, którzy w różnych okresach zajmowali się sprawą uchylenia Tulei immunitetu przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną oraz żądali jego siłowego zatrzymania. Chcieli postawić Tulei bezpodstawne zarzuty karne za to, że wpuścił dziennikarzy na ogłoszenie krytycznego dla PiS orzeczenia dotyczącego głosowania nad budżetem w Sali Kolumnowej Sejmu w 2016 r. Pozwani to Czesław Stanisławczyk, Franciszek Michera, Dariusz Ziomek i Piotr Dąbrowski.