Krystyna Pawłowicz: lewackie nagonki i polowanie na sędziów TK

Krystyna Pawłowicz w swoim wpisie odniosła się do wywiadu posła PiS Marka Jakubiaka dla portalu Fronda.pl. Stwierdził w nim, że "na korytarzach sejmowych mówi się o tym, że Trybunał ma być zaatakowany w czasie Świąt Wielkanocnych. Być może mamy teraz ciszę przed burzą. Jeśli natomiast dojdzie do ataku na Trybunał Konstytucyjny i ataku na Narodowy Bank Polski, można spokojnie mówić o zamachu stanu w Polsce i doprowadzeniu do sytuacji naprawdę ogromnego kryzysu”.



„Sędziów TK obecni zarządzający Polską traktują z rechotem jak zwierzynę łowną na kt.oni urządzają lewackie nagonki i polowanie (...) To jest niewyobrażalna hańba dla tej ekipy i dla jej wyborców” - skomentowała Pawłowicz.



Przypomnijmy, iż na początku marca Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdzono w niej, że Julia Przyłębska nie ma uprawnień do kierowania Trybunałem, a trzech tzw. sędziów dublerów nie jest sędziami TK.

Uchwała „w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015 – 2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego” jest częścią rządowego planu gruntownych zmian w Trybunale Konstytucyjnym.