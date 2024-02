KRS skierowała wniosek do TK ws. rozporządzenia Adama Bodnara. Chodzi o neo-sędziów

KRS zarzuca Adamowi Bodnarowi wydanie rozporządzenia bez zachowania trybu odpowiedniego wymaganego przepisami prawa do jego wydania, czyli bez zasięgnięcia opinii organu. Co więcej zdaniem Rady § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ma być niezgodny z treścią Konstytucji — ma on naruszać art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 179 oraz art. 190 ust. 1. Co więcej § 1 rozporządzenia ma być niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym naruszać art. 92 ust. 1 i art. 176 ust. 2 ustawy zasadniczej.

Wszystkie przywołane przepisy Konstytucji dotyczą postępowania przed sądem — prawa obywateli do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd oraz przymioty sędziowskie, ich niezawisłość i podleganie jedynie Konstytucji oraz ustawom, a także fakt iż powoływani są przez prezydenta RP na wniosek KRS na czas nieoznaczony.

Rada wraz wnioskiem, wniosła o udzielenie przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia w sprawie — rozporządzenie ministra Bodnara miałoby zostać zawieszone w mocy na czas postępowania przed TK.

W uzasadnieniu do wniosku KRS wskazała, że „wynikło z faktu, iż zaskarżone przepisy rozporządzenia zmieniającego wprowadzają nową, nieznaną ustawie regulację przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis), a tym bezpośrednio wpływają na ukształtowanie sądu orzekające w sprawie.” W ocenie KRS działanie w oparciu o te przepisy byłoby sprzeczne z konstytucyjnymi wzorcami, a w przyszłości mogłoby grozić nieważnością postępowań prowadzonych na ich podstawie.

- W konsekwencji będzie to skutkować brakiem stabilności orzecznictwa sądów, koniecznością wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań, czy też stosowania instytucji skargi kasacyjnej. W sposób bezpośredni funkcjonowanie zaskarżonych przepisów rozporządzenia zmieniającego godzi w realizację prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a tym samym konieczne jest zawieszenie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia zmieniającego, wskazano w treści uzasadnienia wniosku.