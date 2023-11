W swojej najnowszej uchwale z 8 listopada wskazała, że stoi na straży "niezależności sądów i niezawisłości sędziów" i z niepokojem obserwuje powyższe postulaty, czyli zdjęcie z urzędu części sędziów. Podkreśliła, że takie wypowiedzi, w tym te pochodzące od samych sędziów postrzegane są przez Radę jako nawoływanie do łamania Konstytucji - przede wszystkim art. 180, który mówi o nieusuwalności sędziów.

Rada staje w ten sposób w obronie sędziów i ich prawa do wydawania wyroków bez względu na to czy "spodobają się one tym, którzy mogą odwołać lub zakwestionować prawa i obowiązek orzekania". To właśnie nieusuwalność sędziów oraz ich niezawisłość jest podstawą dla realizacji zasad demokratycznych rządów prawa.

Na sam koniec KRS wskazał, że będzie stał na straży wszystkich sędziów i ich gwarancji do nieusuwalności oraz, że "wyraża dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania konstytucyjnych zasad".