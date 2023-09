Schab kontra Radzik. Padły zarzuty w sprawie dyscyplinarek

Portal podkreśla, że jest to kolejna odsłona wewnętrznych porachunków w środowisku Zbigniewa Ziobry. Do kłótni między rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów miało dojść wiosną 2023 roku, a jej przyczyną mógł być sposób zarządzania Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab został w lipcu 2022 r. jego prezesem, a zastępca rzecznika Przemysław Radzik - wiceprezesem. W maju 2023 r. nieoczekiwanie dostał delegację do orzekania w Poznaniu i tam też od 5 czerwca 2023 roku jest jednym z dwóch wiceprezesów.

Kłótnia rzeczników rykoszetem odbiła się na karierze pracującej w biurze głównego rzecznika dyscyplinarnego tzw. neo-sędzi Beaty Adamczyk-Łabudy. Straciła funkcję rzecznika prasowego sądu apelacyjnego oraz delegację do orzekania w tym sądzie. Wróciła do liniowej pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Ale to nie koniec. Jak ujawnił kilka tygodni temu OKO.press, Piotr Schab chce zablokować awans Adamczyk-Łabudy do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa już kilka razy odkładała rozpatrzenie jej kandydatury, lecz członkowie tego organu są podzieleni co do tego, czy stanąć po stronie Schaba, czy po stronie Radzika, który wspiera Adamczyk-Łabudę.