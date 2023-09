W internecie można znaleźć wiele, więc na stronie internetowej wydawcy OSNK natknąłem się na skład kolegium redakcyjnego miesięcznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna”, na czele którego – jako przewodniczący – stoi poprzedni Prezes Izby Karnej SN, ale – w świetle powyższej analizy – nie zmienia to postaci rzeczy, skoro papierowe wydanie zawiera takie oczywiste braki.

Po tym przydługim wstępie, niezbędnym, gdy wygląda na to, że niektórzy sędziowie z Izby Karnej SN nie znają prawa prasowego, albo je ignorują, skoro uczestniczą w wydawaniu czasopisma niespełniającego warunków formalnych na jego gruncie, chciałbym podzielić się pewnymi przemyśleniami na kanwie lektury jednego z orzeczeń opublikowanych w OSNK nr 5-6/2023, tj. wyroku SN z 19 kwietna 2023 r., sygn. akt III KK 375/21. Zaznaczam, że są to przemyślenia praktyka, osoby czynnie uczestniczącej w obrocie wymiaru sprawiedliwości od blisko ćwierć wieku (z uwzględnieniem aplikacji adwokackiej).

Sprawa pospolitego przestępcy

Stan faktyczny tej sprawy był – niestety - dość typowy jak na to, co dzieje się na polskich drogach. W listopadzie 2016 r. nietrzeźwy kierowca potrącił ze skutkiem śmiertelnym jadącego z naprzeciwka rowerzystę i zbiegł z miejsca wypadku, za co w listopadzie 2020 r. sąd rejonowy wymierzył mu karę bezwzględną 3 lat pozbawienia wolności (bez zawieszenia) oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Innymi słowy, sprawa pospolitego przestępcy, który powinien zostać niezwłocznie odizolowany od zdrowej tkanki społeczeństwa, sprawa bez jakichkolwiek szeroko rozumianych podtekstów politycznych podmiotowo-przedmiotowych. Zrozumiałe, że obrońca oskarżonego zaskarżył taki wyrok apelacją do sądu okręgowego, który wyrokiem z 9 kwietnia 2021 r. utrzymał ten wyrok w mocy, dokonując jedynie kosmetycznych zmian. Co istotne, oskarżony ani jego obrońca nie wnosili w toku sprawy zastrzeżeń odnośnie do składu sądu odwoławczego (np. poprzez złożenie wniosku o wyłączenie sędziego). Wydawałoby się, że sprawiedliwości stanie się zadość, zabójca na kołach trafi zasłużenie za kratki, a osoby bliskie dla zmarłego odczują pewną satysfakcję względnie ulgę, na ile jest to możliwe po śmierci człowieka.

Niestety, nie w naszych realiach, jakie obecnie panują w wymiarze sprawiedliwości. Co również bowiem zrozumiałe, obrońca skazanego wniósł do SN kasację, znowu, co istotne, nie kwestionując w niej składu sądu II instancji. Sprawa trafiła zatem do SN, który – dwukrotnie – postanowieniami z października 2021 r. i grudnia 2022 r. nie uwzględniał wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku sądu okręgowego. Zważywszy, że sąd rejonowy odmówił skazanemu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, rodziła się nadzieja, że przestępca trafi wreszcie do zakładu karnego. Tym bardziej, że SN w uzasadnieniu postanowienia z października 2021 r. stwierdził, że „na obecnym, wstępnym etapie postępowania kasacyjnego, uwzględnienie wniesionej kasacji nie jest wysoce prawdopodobne”. Wyrok jednak uchylający prawomocny wyrok sądu okręgowego SN wydał 19 kwietnia 2023 r.

To co nasuwa się od razu, to pytanie, jakie to poważne względy zadecydowały o kasatoryjnym orzeczeniu w sprawie, która w SN przeleżała prawie 2 lata, co – nawet jak na SN – uprawnia do stawiania tezy o przewlekłości w postępowaniu. Lektura uzasadnienia wyroku SN prowadzi do konkluzji, że u podstaw uchylenia wyroku nie legły żadne argumenty zawarte w kasacji. Trudno też w uzasadnieniu znaleźć chociaż jedno merytoryczne słowo na temat czynu skazanego, ustaleń sądu co do meritum, wymiaru kar i środków karnych etc. Jedyne odniesienie do skazanego brzmi, że „procedując powtórnie sąd okręgowy rozpozna ponownie w całości apelację wniesioną przez obrońcę K.C., bacząc, aby przy wyznaczaniu składu orzekającego nie doszło do uchybienia mogącego skutkować stwierdzeniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439 par. 1 pkt 2 k.p.k.”

Sąd nad kryminalistą zamienia się w sąd nad sędzią

Przyjrzyjmy się zatem, jakie to względy zadecydowały, że SN uznał, iż sąd okręgowy był nienależycie obsadzony. Tonący brzytwy się chwyta. Skoro w październiku 2021 r. SN widział uwzględnienie kasacji wysoce nieprawdopodobnym, zaczęło się od „wrzutki” obrońcy skazanego, który w marcu 2022 r. poinformował SN że w II Instancji orzekał sędzia powołany do sądu okręgowego przez Krajową Radę Sądownictwa w składzie ukształtowanym nowelą z 2017 r., czyli - jak to powszechnie określa prasa, w mojej ocenie z wydźwiękiem pejoratywnym – neo-KRS.