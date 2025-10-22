Rzeczpospolita
Michał Romanowski: Gdy umierają mądrzy ludzie, płonie mądrość i piękno

Jeżeli nie ma fundamentu prawdy, który położył m.in. prof. Adam Strzembosz, to nie ma prawdy. Wtedy bezprawie wasalizuje prawo.

Publikacja: 22.10.2025 04:30

Michał Romanowski: Jeżeli nie ma fundamentu prawdy, który położył m.in. prof. Adam Strzembosz, to nie ma prawdy. Wtedy bezprawie wasalizuje prawo.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Michał Romanowski

Zmarł Adam Strzembosz. Na pytanie dziennikarza: „A może polska konstytucja jest za słaba na władzę, która postanowiła inaczej ją interpretować?”, odpowiedział: „A jaka konstytucja może być mocna na autokratów? Przecież konstytucja to jest świstek papieru, jeżeli za nią nie stoją instytucje i ludzie. Nie ma możliwości stworzenia konstytucji, która się obroni przed siłą”. Nie lubię słowa śmierć. Śmierć bowiem to koniec, a dobrzy ludzie, którzy odchodzą, dają początek, aby odradzało się dobro, miłość i mądrość. Gdy umierają mądrzy ludzie, umierają biblioteki mądrości. Płonie mądrość i piękno. Śmierć mądrego człowieka ma sens, jeżeli jest nowym etapem kontynuacji jego mądrości. Path dependence.

