Michał Romanowski: Gdy umierają mądrzy ludzie, płonie mądrość i piękno

Zmarł Adam Strzembosz. Na pytanie dziennikarza: „A może polska konstytucja jest za słaba na władzę, która postanowiła inaczej ją interpretować?”, odpowiedział: „A jaka konstytucja może być mocna na autokratów? Przecież konstytucja to jest świstek papieru, jeżeli za nią nie stoją instytucje i ludzie. Nie ma możliwości stworzenia konstytucji, która się obroni przed siłą”. Nie lubię słowa śmierć. Śmierć bowiem to koniec, a dobrzy ludzie, którzy odchodzą, dają początek, aby odradzało się dobro, miłość i mądrość. Gdy umierają mądrzy ludzie, umierają biblioteki mądrości. Płonie mądrość i piękno. Śmierć mądrego człowieka ma sens, jeżeli jest nowym etapem kontynuacji jego mądrości. Path dependence.