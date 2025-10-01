Łukasz Guza: Studia w wersji neo

Właśnie rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Studia na wydziałach prawa zaczynają młodzi ludzie, którzy mieli dziewięć lat, gdy zaczął się na dobre kryzys wymiaru sprawiedliwości. Oni nie pamiętają już systemu prawa sprzed wielkiej zawieruchy, a ta wciąż się potęguje.

Jak uczy się ich dziś prawa? Co na przykład na zajęciach z prawa konstytucyjnego mówi się o Trybunale Konstytucyjnym? Jest czy go dziś w Polsce nie ma? Jak tłumaczy się choćby ubiegłotygodniowy wyrok Sądu Najwyższego, który wskazał, że wyroki Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN są niebyłe? Co sobie myślą ci młodzi ludzie, gdy uczy się ich, że sąd jest niezawisły, a sędziowie mają być bezstronni? I co najgorsze: czy odpowiedzi na te pytania nie zależą aby od tego, do kogo zapiszą się na zajęcia? I raz dowiedzą się, że neo-KRS to nie Krajowa Rada Sądownictwa, a godzinę później, że jest dokładnie odwrotnie. Może dla ułatwienia powinno umożliwiać się im wybranie trybu nauczania według poglądu prowadzących – albo w wersji „paleo” albo „neo”.