Krzysztof Czyżewski: Jestem artystą, więc…, czyli jedenaście mitów prawa autorskiego

„To tylko trzy takty piosenki. Tyle spokojnie mogę wykorzystać bez niczyjej zgody”

Prawo autorskie pozwala cytować cudze utwory w naszej twórczości. Milczy jednak, ile sekund, słów, taktów lub wersów możemy przenieść z cudzej do własnej twórczości. Zakres dozwolonego cytowania zależy to od wielu czynników, m.in.: tego, z jakiego utworu czerpiemy, do jakiego utworu przenosimy cudze treści i jak to robimy; jak istotny jest cytowany element dla utworu, z którego go pożyczamy; jaki jest cel cytatu i jaki to zapożyczenie będzie miało wpływ na chęć zapoznawania się przez odbiorców z utworu zacytowanego. Niekiedy będzie można wykorzystać cały, drobny utwór, a niekiedy tylko jego część. Cytowanie w celu wyłącznie upieszczenia naszej prezentacji zazwyczaj będzie niedozwolone.