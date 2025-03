Leszek Kieliszewski: Po co świadkowi pełnomocnik?

Wnieskomplikowanej rzeczywistości świadek to osoba, która ma powiedzieć, co widziała i co słyszała. Rola takiego świadka sprowadza się do złożenia relacji ze zdarzenia, które zaobserwowała, a w którym uczestniczyły inne osoby, tj. strony postępowania, jak podejrzany czy pokrzywdzony. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy świadek jest nie tyle obserwatorem, ile uczestnikiem zdarzeń – np. członkiem zarządu, albo chociaż pracownikiem firmy, którą zainteresowały się organy ścigania. Dzisiejszy świadek jutro może być podejrzanym, pojutrze oskarżonym, a za tydzień skazanym. Czy taki świadek ma interes w posiadaniu pełnomocnika na przesłuchaniu?