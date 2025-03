Michał Bieniak: Gotowanie żaby, czyli o zapomnianych zagrożeniach dla demokracji

Spójrzmy więc, jak niepozorne działania państwa, motywowane kwestiami bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania mowie nienawiści mogą prowadzić do stworzenia mechanizmów, pozwalających na budowę państwa autorytarnego w stopniu zbliżonym do tego, do którego prowadzi podporządkowanie sądów władzy wykonawczej.

Cenzura internetu, ryzyka dla obywateli

Jednym z takich niebezpiecznych narzędzi, otwierających drzwi do systemu autorytarnego jest wprowadzenie administracyjnej cenzury internetu. Do tego sprowadza się planowana nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przyznanie uprawnień cenzorskich prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod kontrolą wyłącznie sądów administracyjnych oznacza możliwość wprowadzenia cenzury internetu na bardzo ogólnikowych przesłankach. Kontrola sądów administracyjnych, dokonywana po wielu miesiącach lub latach, będzie bowiem w przypadku wolności słowa i prawa do informacji całkowicie nieefektywna.

Pomyślmy teraz, czy gdyby takie uprawnienie zostało wprowadzone kilka lat temu, a urzędnicy nominowani przez Prawo i Sprawiedliwości skwapliwie wykorzystali przyznane im uprawnienia, możliwe byłyby niekiedy spontanicznie organizowane manifestacje przeciwko władzy wówczas rządzących. Śmiem wątpić, gdyż dzisiaj to internet, a nie prasa, czy nawet telewizja stanowią narzędzie wykorzystywane przy organizacji protestów, zwłaszcza że prasę i telewizję dużo łatwiej podporządkować, korzystając z innych możliwości nacisku (kontrole podatkowe, cofnięcie lub odmowa przedłużenia koncesji).

Rugowanie gotówki czyli po państwu tak szeroka wiedza

Obecnie wprowadzane jest też kolejne rozwiązanie, które daje potencjalnym autokratom potężne narzędzie. Chodzi o unijne rozporządzenie nr 2024/1624 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Pod tym szczytnym tytułem wprowadzane są m.in. kolejne ograniczenia obrotu gotówkowego. Jego skutkiem będzie ograniczenie (nie tylko w obrocie gospodarczym) płatności gotówkowych do 10 tys. euro, a przy płatnościach powyżej 3 tys. euro konieczność weryfikacji tożsamości. A pojawiające się co pewien czas postulaty w tym zakresie są jeszcze bardziej radykalne, zakładają całkowitą likwidację pieniądza fizycznego.

Zwróćmy jednak uwagę do czego to może prowadzić? Usunięcie gotówki z obrotu lub nawet jej ograniczenie oznacza możliwość szybkiego uzyskania danych na temat każdego obywatela i jego grzechów. Nie trzeba dużo wyobraźni, aby zrozumieć, jak cenną dla służb (nie tylko polskich) może być np. wiedza na temat zakupu biżuterii dla kochanki przez polityka lub wysoko postawionego oficera, albo jego preferencji seksualnych?