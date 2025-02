Leszek Kieliszewski: Sankcja darmowego obiadu

Tu warto przeprowadzić pewien eksperyment intelektualny. Czy rzeczywistość powinniśmy kreować w taki sposób, że w przypadku nawet najmniejszych niedociągnięć dostawcy towarów lub usług należy go pozbawić prawa do zapłaty za wykonaną usługę? Czy moglibyśmy w ramach sankcji fryzjera darmowego nie zapłacić za strzyżenie, bo włosy zostały obcięte za krótko, albo nie tak jak sobie życzyliśmy? Albo czy restaurator powinien dać nam za darmo posiłek, który był przesolony, niedosolony albo po prostu trochę nie smakował?

Paradoks polega na tym, że absurdy, które z łatwością dostrzegamy w innych miejscach, jakoś nas nie uderzają, gdy chodzi o produkty bankowe czy szerzej: finansowe. Niekiedy granicą w roszczeniach mogłoby być poczucie wstydu, bo trochę głupio oczekiwać darmowego obiadu, gdy w gruncie rzeczy wszystko smakowało. Zasada ta nie dotyczy produktów finansowych, gdzie niejednokrotnie ludzie świetnie wykształceni, zajmujący wysokie stanowiska, w tym również związane z ekonomią lub biznesem nie mają żadnych zahamowań żeby dostać darmowy obiad, znaczy kredyt.

Nie chodzi nawet o samą sankcję, która w przypadku poważnych uchybień banku mogłaby być usprawiedliwiona, a nawet sprawiedliwa. Chodzi o praktykę, w której pretekst staje się przyczyną. Zabawa polega więc nie na tym, czy klient został potraktowany uczciwie, ale czy bank nie pomylił się w zaokrągleniach na drugim miejscu po przecinku, albo zamiast wskazać prezesa UOKiK jako organ, napisał po prostu UOKiK. Innymi słowy, polega to na znalezieniu niedociągnięć, które mają istotność zbliżoną do zerowej, ale formalnie można je zakwalifikować jako naruszenie ustawy. To już nie korzystanie z prawa. To nadużycie.

Sankcja kredytu darmowego doczekała się również orzeczenia TSUE, który 13 lutego odpisał na zapytanie prejudycjalne warszawskiego sądu rejonowego. Zmyślnie piszę: „odpisał”, bo treść orzeczenia nie stanowi odpowiedzi na żadne z pytań zadanych przez sąd. A pytania dotyczyły tego, czy błędnie wskazana roczna stopa oprocentowania stanowi naruszenie obowiązku informacyjnego (klient w rzeczywistości zapłacił mniej), czy podanie klientowi informacji, kiedy i w jakich sytuacjach opłaty związane z kredytem wzrosną, jest wystarczające, oraz czy sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie niezależnie od skali naruszenia banku? Odpowiedź TSUE na każde z pytań można by streścić w formule „to zależy”, która oddaje sens udzielonych odpowiedzi. Orzeczenie TSUE nie dość, że niczego nie wyjaśniło, to dało kancelariom odszkodowawczym (nie mylić z adwokackimi lub radcowskimi) amunicję do strzelania w mediach społecznościowych, że darmowy kredyt należy się każdemu, co ich zdaniem potwierdził TSUE, a czego tak naprawdę TSUE nie potwierdził.

Roszczenia o darmowy kredyt będą zatem masowo spływały do sądów, których rozstrzygnięcia z czasem sprowadzą się do kazuistyki: „który pretekst to już powód”. Jeżeli sprawy miałyby pójść w tym kierunku, to dużo racji miał Cezary Stypułkowski, który w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” skonstatował, że mamy do czynienia z marnym prawem, żadną sprawiedliwością i upadłą moralnością.

Autor jest adwokatem, partnerem zarządzającym kancelarii Legality