Anna Nowacka-Isaksson: Atak w serce demokracji

Podczas debaty na sali plenarnej szwedzkiego parlamentu aktywista rzucił w stronę minister spraw zagranicznych torbę z pomidorami i czerwoną cebulą. Torba wylądowała dwa fotele za szefową MSZ Marią Malmer Stenergard. Usłyszawszy głuche uderzenie torby o podłogę, minister uciekła z sali. W Riksdagu debatowano wstrzymanie się Szwecji od głosu na Zgromadzeniu Generalnym ONZ w sprawie konsekwencji prawnych wobec Izraela. Na filmiku z debaty słychać osoby wykrzykujące z galerii dla publiczności pod adresem minister oskarżenia, że popiera ludobójstwo. I okrzyki. „Zastopuj Izrael, to są terroryści”, a potem wołanie „Tchórz ucieka”, gdy szefowa dyplomacji wybiegła z sali. Według narracji jednej z posłanek propalestyńscy aktywiści, który się podnieśli z miejsc na galerii budynku parlamentu, mieli pomalowane na czerwono ręce. Przewodniczący Riksdagu upominał ich, by przestali zakłócać porządek, bo według kodeksu karnego może być to przestępstwem. Wezwał też pracowników ochrony do wyprowadzenia burzycieli.