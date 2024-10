Ewa Szadkowska: Sorry, taki mamy klimat

Trochę to trwało, ale mamy to. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego opracowała projekt tzw. ustawy sanacyjnej, która ma przywrócić normalność w polskim prawie karnym. Innymi słowy, odwrócić przeforsowane w dużej mierze z inicjatywy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zmiany, które „cofały polskie prawo karne do czasów PRL”. Tak przynajmniej uważało ponad 170 wybitnych karnistów, którzy bezskutecznie apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ostatniej z „reformatorskich” nowel.