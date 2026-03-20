Prawie 13 tys. pensji minimalnej dla lekarzy. Od 1 lipca wchodzą podwyżki

Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w placówkach finansowanych przez NFZ. Jak donosi Rynek Zdrowia, pomysł dotyczący zamrożenia podwyżek finalnie nie zostanie zrealizowany.

Publikacja: 20.03.2026 10:39

Nowe wynagrodzenia medyków zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 r.

Małgorzata Krzystała

Choć rozmowy prowadzone w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ciągnęły się przez kilka miesięcy, finalnie nie udało się osiągnąć porozumienia. Oznacza to, że od 1 lipca wzrosną płace minimalne medyków. Dla przypomnienia, Ministerstwo Zdrowia chciało przenieść waloryzację na styczeń 2027 r. oraz obniżyć dynamikę wzrostu podwyżek. Ten pomysł spotkał się z silnym sprzeciwem przedstawicieli sektora zdrowia.

Najwyższe stawki dla lekarzy ze specjalizacją

Podstawą do wyliczenia nowych stawek jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które wyniosło 8 903,56 zł. To właśnie od tej kwoty obliczane są minimalne pensje w ochronie zdrowia, w tym wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz ratowników medycznych. Kwotę waloryzacji stanowi iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły rok.

Jak pisze Rynek Zdrowia, najwyższa pensja minimalna będzie od 1 lipca przysługiwać lekarzom i lekarzom dentystom ze specjalizacją. W ich przypadku wyniesie ona 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o 1 046,67 zł. Lekarze i lekarze dentyści bez specjalizacji otrzymają minimum 10 595,24 zł brutto, a stażyści 8 458,38 zł brutto.

Jak podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, ustawa pozostanie bez zmian, a wzrost wynagrodzeń pociągnie za sobą finansowe skutki dla całego systemu.

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
