Lekarze
Nowe wynagrodzenia medyków zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 r.
Choć rozmowy prowadzone w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ciągnęły się przez kilka miesięcy, finalnie nie udało się osiągnąć porozumienia. Oznacza to, że od 1 lipca wzrosną płace minimalne medyków. Dla przypomnienia, Ministerstwo Zdrowia chciało przenieść waloryzację na styczeń 2027 r. oraz obniżyć dynamikę wzrostu podwyżek. Ten pomysł spotkał się z silnym sprzeciwem przedstawicieli sektora zdrowia.
Czytaj więcej
Podstawą do wyliczenia nowych stawek jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które wyniosło 8 903,56 zł. To właśnie od tej kwoty obliczane są minimalne pensje w ochronie zdrowia, w tym wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz ratowników medycznych. Kwotę waloryzacji stanowi iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły rok.
Jak pisze Rynek Zdrowia, najwyższa pensja minimalna będzie od 1 lipca przysługiwać lekarzom i lekarzom dentystom ze specjalizacją. W ich przypadku wyniesie ona 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o 1 046,67 zł. Lekarze i lekarze dentyści bez specjalizacji otrzymają minimum 10 595,24 zł brutto, a stażyści 8 458,38 zł brutto.
Jak podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, ustawa pozostanie bez zmian, a wzrost wynagrodzeń pociągnie za sobą finansowe skutki dla całego systemu.
Czytaj więcej: Tyle od 1 lipca zarobią lekarze. Pełna lista podwyżek
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas