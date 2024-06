Lista leków refundowanych. Ulga dla chorych z najcięższymi przypadkami hemofilii

Profilaktyka rozpoczyna się u dziecka mającego rok, wtedy zaczyna przyjmować lek dożylnie. Dla rodziców jest to bardzo trudne, nie są lekarzami ani pielęgniarzami, a niestety muszą sami podawać dziecku lek Ewelina Matuszak, prezes Fundacji Sanguis Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne

Potwierdzają to rodzice dzieci chorych na hemofilię. Ewelina Matuszak, prezes Fundacji Sanguis Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne i mama dziecka chorego na hemofilię, mówi o różnicy między dotychczasową a nową terapią.

– Profilaktyka rozpoczyna się u dziecka mającego rok, wtedy zaczyna przyjmować lek dożylnie. Dla rodziców jest to bardzo trudne, nie są lekarzami ani pielęgniarzami, a niestety muszą sami podawać dziecku lek dożylnie. Oczywiście udają się też po pomoc do POZ, stamtąd często są odsyłani na SOR, bo dzieci mają ciężki dostęp do żył – opowiada Ewelina Matuszak. – Proszę też sobie wyobrazić, jak to wygląda na co dzień. Roczne dziecko zaczyna chodzić, poznawać świat, jest aktywne, a każdy upadek może kończyć się wylewem czy urazem. W przypadku hemofilii jest to bardzo niebezpieczne, bo charakteryzuje się ona brakiem czynnika krzepnięcia, więc te urazy są dużo bardziej niebezpieczne niż w przypadku dzieci zdrowych. Aby dziecko nie stało się niepełnosprawne, rodzice muszą podawać mu lek dożylnie co dwa–trzy dni. Takie dziecko nie godzi się na to, nie wystawia rączki, tylko niestety często musi być przytrzymywane, wiąże się to z jego dyskomfortem. Dlatego te dzieci często miały zaburzenia reakcji sensorycznej, zaburzenia dotyku, po prostu bały się kolejnego dnia. Rodzice też to przeżywają, czy uda się podać lek, czy uda się to zrobić w domu, czy będą musieli znowu jechać na SOR. A przecież lek podaje się co dwa dni. To było naprawdę ciche cierpienie tych dzieci. Dlatego pediatrzy, eksperci, konsultant krajowy wystosowali wniosek, aby najbardziej potrzebujące dzieci z ciężkim dostępem do żył od lipca zostały objęte leczeniem lekiem podskórnym – dodaje.

Dawid Witkowski, wiceprezes Fundacji Sanguis Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne, dodaje, że program lekowy, który umożliwia dzieciom z hemofilią korzystanie z czynników krzepnięcia, powstał w 2008 r. – Od tamtej pory w standardzie opieki w Polsce nic się nie zmieniło, chociaż postęp medycyny sprawił, że pojawiło się wiele nowych możliwości w zakresie profilaktyki krwawień. Realnie w Polsce mali pacjenci mogli liczyć wyłącznie na krótko działające czynniki krzepnięcia, które podaje się trzy–cztery razy w tygodniu. Konieczność tak częstych wkłuć jest traumatyzująca dla dzieci, a także dla rodziców, którzy nierzadko szukają pomocy w placówkach POZ czy szpitalach, by móc podać dzieciom leczenie – tłumaczy.

– Zmiana przedstawiona przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza refundację leku emicizumab dla dzieci chorych na hemofilię typu A niepowikłaną inhibitorem. Jest to przełom dla tych dzieci. Refundowany lek jest podawany podskórnie i utrzymuje się w organizmie pacjenta o wiele dłużej. Okres półtrwania czynników rekombinowanych o krótkim działaniu w organizmie pacjenta wynosił średnio jeden–dwa dni, natomiast ten lek utrzymuje się nawet do 14 dni. Dzięki tej zmianie chorzy w Polsce wreszcie będą mieli dostęp do nowoczesnej terapii, która od lat dostępna jest w innych krajach Unii Europejskiej oraz na całym świecie – podkreśla Dawid Witkowski.