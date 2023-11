Ruszył Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Patronat „Rzeczpospolitej”

- Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami kończy w tym roku 20 lat. Nasz jubileusz musi wywołać refleksję na temat kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Cały czas budujemy reprezentację, jest to złożony proces, ale jesteśmy w momencie, w którym trzeba powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnościami w dalszym ciągu muszą walczyć o swoją podmiotowość i możliwość decydowania o własnych sprawach – zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym – mówi dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Dziewiąta edycja Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami poświęcona jest kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty jest właśnie 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji. Podczas Kongresu prelegenci będą rozmawiać o zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad i o tym, co udało nam się osiągnąć. Osią dyskusji jest pytanie, jaki wpływ ma reprezentacja na polityki publiczne i jak silna musi być, aby jej głos miał realne znaczenie.

Potrzebne wzmocnienie głosu samorzeczników osób z niepełnosprawnościami

W programie przewidziano trzy równoległe sesje poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup osób. Ponad 300 obecnych stacjonarnie i online osób dyskutować będzie o wzmacnianiu głosu m.in. samorzeczników z autyzmem, selfadwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dostrzeganiu osób z niepełnosprawnościami będących poza systemem, w tym m.in. tych, które znajdują się w pieczy zastępczej, w procesie migracji czy w kryzysie bezdomności, a także podkreślaniu, czasem podważanego, prymatu woli osoby z niepełnosprawnością.