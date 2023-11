Nowy Targ. Szpital, w którym zmarła ciężarna Dorota, z certyfikatem bezpieczeństwa

Dorota z Bochni zmarła w wyniku wstrząsu septycznego

Przypomnijmy, obecnie wobec placówki prowadzone jest od końca maja przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach śledztwo w związku ze śmiercią 33-letniej Doroty z Bochni. Pacjentka trafiła do szpitala w piątym miesiącu ciąży po odpłynięciu wód płodowych. Jednak lekarze, jak opowiadał mąż zmarłej, zapewniali go, że ciąże można uratować. Po trzech dniach pobytu w szpitalu doszło do wstrząsu septycznego, w wyniku którego kobieta zmarła nie doczekawszy operacji. By ją przeprowadzić, lekarze z Nowego Targu porozumiewali się z wojewódzkim konsultantem ginekologii i położnictwa prof. Hubertem Hurasem.

Placówka utrzymuje, że szpital jest bezpieczny dla pacjentek. Niemniej jednak na początku października aż 10 lekarzy pracujących na oddziale ginekologicznym złożyło wypowiedzenia.

Niedawno dyrektor Marek Wierzba dostał od władz powiatu tatrzańskiego nagrodę w wysokości prawie 50 tys. złotych. Władze powiatu nowotarskiego postanowiły nagrodzić dyrektora lecznicy za "kreowanie pozytywnego wizerunku zakładu".