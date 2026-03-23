Chociaż najnowszy raport „ World of Work Trends 2026” przygotowany przez Top Employers Institute dowodzi, że firmy zwiększające zatrudnienie znacznie częściej raportują wzrost rentowności (73 proc.) niż te, które redukują miejsca pracy (55 proc.), to w tym roku polscy pracodawcy ostrożnie podejdą do tego sposobu na lepszą rentowność.
Co prawda w tegorocznej edycji Badania Analityki HR publikowanego przez HRrebels prawie 42 proc. firm przewiduje wzrost zatrudnienia, ale jego skala nie będzie znacząca przy niewielkiej (niespełna 17 proc.) grupie firm przewidujących zwiększenie budżetu rekrutacyjnego. Pocieszający jest natomiast spadek udziału firm (do 18 proc. – z ponad 31 proc. w 2025 r.), które zakładają ograniczenie liczby pracowników.
Anna Morawiec-Bartosik, założycielka HRrebels mówi o widocznym w obecnym badaniu zachowawczym nastawieniu firm. Prawie co trzecia zamierza ograniczyć liczbę nowych rekrutacji, co piąta planuje je wstrzymać, a co czwarta wstrzyma uzupełnianie wakatów, co w praktyce prowadzi do spadku zatrudnienia. Będą też jednak zwolnienia pracowników – zapowiadane przez 27 proc. firm, które planują utrzymać lub zmniejszać zatrudnienie.
Zachowawcze, ostrożne podejście potwierdza wzrost (z 21 proc. do 25 proc.) udziału firm, które nie przewidują w tym roku podwyżki żadnego z budżetów związanych z HR. Natomiast budżetem, który najczęściej pójdzie w górę, jest ten na wynagrodzenia, w tym na podwyżki płac. Zwiększy go prawie 47 proc. firm, choć planowane budżety podwyżkowe na 2026 r. oscylują wokół wzrostu wynagrodzeń w gospodarce podawanego przez GUS.
Zdaniem założycielki HRrebels, ma to związek m.in. z podwyżką płacy minimalnej i zabezpieczeniem środków na korekty wynagrodzeń w ramach przygotowania do regulacji dotyczących równości płac. Drugim najczęściej zwiększanym budżetem jest ten na AI (30 proc. firm), co potwierdza duże zainteresowanie firm nowymi technologiami w HR. Większe niż szkoleniami pracowników; mniej niż co czwarta firma planuje zwiększyć budżet szkoleniowo-rozwojowy.
Dane rynkowe dowodzą, że także w Polsce zwiększa się dystans między dobrymi i przeciętnymi pracodawcami. Aż 77 proc. tych pierwszych (z certyfikatem Top Employers Institute) inwestuje w szkolenia i stałe wsparcie pracowników, by pomóc im dostosowywać się do zmieniających się wymagań. Jeszcze więcej, bo 95 proc. tych firm oferuje programy zarządzania stresem, dbając też o równowagę między pracą a życiem prywatnym.
Jak wylicza Katarzyna Konieczna-Michałek, senior HR Auditor w Top Employers Institute, 75 proc. pracodawców ogranicza nadgodziny, przy czym aż 82 proc. zniechęca pracowników do sprawdzania e-maili po godzinach (to wynik o 22 punkty procentowe powyżej średniej globalnej). Coraz częściej to menedżerowie są odpowiedzialni za zachęcanie pracowników do korzystania z urlopów.
Już dla ponad połowy przedsiębiorstw w Polsce jednym z priorytetów jest planowanie przyszłych potrzeb kadrowych....
W IV kwartale ub.r., po raz pierwszy od pięciu lat liczba wolnych miejsc pracy w Polsce zmalała do poniżej 90 ty...
Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły analityków, którzy przewidywali wzrost bądź nieznaczny sp...
Według danych Eurostatu w 2025 r. Polska miała trzecią najniższą stopę bezrobocia wśród krajów Unii Europejskiej...
