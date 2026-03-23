Z tego artykułu dowiesz się: Jakie będzie w 2026 r. podejście polskich pracodawców do wzrostu zatrudnienia oraz nowych rekrutacji i uzupełniania wakatów.

Co wpływa na zwiększenie budżetów wynagrodzeniowych ?

Jakimi praktykami wiodący pracodawcy wspierają rozwój i dobrostan swoich pracowników.

Chociaż najnowszy raport „ World of Work Trends 2026” przygotowany przez Top Employers Institute dowodzi, że firmy zwiększające zatrudnienie znacznie częściej raportują wzrost rentowności (73 proc.) niż te, które redukują miejsca pracy (55 proc.), to w tym roku polscy pracodawcy ostrożnie podejdą do tego sposobu na lepszą rentowność.

Co prawda w tegorocznej edycji Badania Analityki HR publikowanego przez HRrebels prawie 42 proc. firm przewiduje wzrost zatrudnienia, ale jego skala nie będzie znacząca przy niewielkiej (niespełna 17 proc.) grupie firm przewidujących zwiększenie budżetu rekrutacyjnego. Pocieszający jest natomiast spadek udziału firm (do 18 proc. – z ponad 31 proc. w 2025 r.), które zakładają ograniczenie liczby pracowników.

Zachowawczo w HR

Anna Morawiec-Bartosik, założycielka HRrebels mówi o widocznym w obecnym badaniu zachowawczym nastawieniu firm. Prawie co trzecia zamierza ograniczyć liczbę nowych rekrutacji, co piąta planuje je wstrzymać, a co czwarta wstrzyma uzupełnianie wakatów, co w praktyce prowadzi do spadku zatrudnienia. Będą też jednak zwolnienia pracowników – zapowiadane przez 27 proc. firm, które planują utrzymać lub zmniejszać zatrudnienie.

Zachowawcze, ostrożne podejście potwierdza wzrost (z 21 proc. do 25 proc.) udziału firm, które nie przewidują w tym roku podwyżki żadnego z budżetów związanych z HR. Natomiast budżetem, który najczęściej pójdzie w górę, jest ten na wynagrodzenia, w tym na podwyżki płac. Zwiększy go prawie 47 proc. firm, choć planowane budżety podwyżkowe na 2026 r. oscylują wokół wzrostu wynagrodzeń w gospodarce podawanego przez GUS.