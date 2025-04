Ostatni raz zatrudnienie rosło w sektorze przedsiębiorstw (rok do roku) w III kwartale 2023 r. Sektor ten to firmy, w których pracuje od dziesięciu osób (bez branży finansowej). W marcu pracowało w nich 6,76 mln osób, o 51 tys. mniej niż rok wcześniej – podał właśnie GUS. Najwięcej pracowników ubyło w handlu hurtowym (23 tys.), firmach zajmujących się uzdatnianiem wody (17 tys.) oraz w transporcie lądowym (13 tys.). W handlu hurtowym nadal pracuje ponad pól miliona osób, w transporcie – ponad 420 tys., w firmach wodociągowych – 12 tys. Są też branże, w których zatrudnienie w ciągu roku wzrosło. Po 8 tys. więcej jest pracowników w branży spożywczej oraz magazynowej i logistycznej, 7 tys. – w gospodarce odpadami.

GUS porównał także dane dotyczące kwartałów. W większości działów o największym udziale w zatrudnieniu było ono mniejsze niż rok wcześniej. Największy spadek dotyczył firm zajmujących się produkcją urządzeń elektrycznych (4,9 proc.), handlem hurtowym (o 4,4 proc.), oraz produkcją maszyn i urządzeń (o 4 proc.). Wzrosło natomiast (w podobnej skali) zatrudnienie w magazynowaniu i działalności usługowej.

Marcowe premie podbiły płace

Przy przeciętnej podwyżce płac brutto o niespełna 650 zł (rok do roku) największa różnica płac in plus to ponad 2,7 tys. zł – dotyczy ona firm produkujących napoje. W tej branży w marcu wypłacane są dodatkowe elementy wynagrodzenia. Jednak, tak jak rok wcześniej w marcu, płaca skoczyła w górę w stosunku do lutego o ponad 1,7 tys. zł (by natychmiast w kwietniu zmniejszyć się o 700 zł), to tegoroczny skok miesiąc do miesiąca jest dwa razy wyższy – o 3,4 tys. zł. W jakiej wysokości podwyżka się utrzyma w branży, wiadomo będzie za miesiąc.

Premie lub inne kwartalne części płac wypłacono także w kilku innych działach gospodarki: w firmach farmaceutycznych, w motoryzacji, u producentów sprzętu transportowego czy w IT i telekomach. W branży tytoniowej i elektrowniach, gazowniach, firmach wodociągowych premie w tym roku są niższe niż w zeszłym, bo płaca przeciętna miesiąc temu była niższa niż rok wcześniej.