Ile osób bezrobotnych szuka pracy?

Sytuacja na rynku pracy pozostaje więc stabilna i generalnie dobra, acz oczywiście różni się m.in. lokalnie. Przykładowo, w Katowicach i Poznaniu stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi tylko 1,2 proc. Z kolei np. w powiatach brzozowskim (województwo podkarpackie) i szydłowieckim (woj. Świętokrzyskie) wciąż przekracza 20 proc.

Należy też zwrócić uwagę, że nie zawsze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy należy utożsamiać z grupą osób aktywnie poszukujących pracy. Rejestracja w urzędzie pracy daje m.in. dostęp do zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego czy szkoleń, status bezrobotnego wymagany jest też przy części dodatków czy ulg. Z drugiej strony, nie każda osoba poszukująca pracy rejestruje się w urzędzie pracy. Dobrą miarą jest więc też stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Te liczby, zbierane na podstawie ankiet, wskazują, ile osób nie ma pracy, ale aktywnie jej poszukuje i jest gotowych ją szybko podjąć. W lutym br. takich osób było 466 tys., a stopa bezrobocia 2,6 proc. Obie liczby były najniższe w historii.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada

Dane o stopie bezrobocia są i m.in. ze względów demograficznych pozostaną historycznie bardzo niskie. Wydaje się, że większym wyzwaniem niż brak pracy jest wciąż niski popyt firm na nią, wynikający m.in. z niskiego popytu inwestycyjnego firm czy słabego popytu zewnętrznego. To ogranicza pole manewru pracowników, wspiera też proces hamowania płac (w marcu 7,7 proc. r./r., najmniej od czterech lat). Sugerują to choćby marcowe dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw (spadek o 0,9 proc. r./r., tj. około 57 tys.).

Zresztą, wracając na chwilę to danych o bezrobociu, to marcowy wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy o 7,7 tys. r./r. był najwyższy od pandemii. W porównaniu do liczby ponad 17 mln osób aktywnych zawodowo w Polsce to bardzo mikry wzrost, niemniej dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, że liczba bezrobotnych niemal zawsze spada (w ujęciu rok do roku) - nie licząc okresu pandemii ostatni raz wzrosty widziano tutaj w 2013 r. Teraz takie symboliczne – o kilka tysięcy – pojawiają się już regularnie od kilku miesięcy, co również wskazuje na ograniczony popyt na pracowników.