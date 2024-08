Jak jednak zaznaczają Robert Pater i Herman Cherniaiev, autorzy Barometru Ofert Pracy (BOP), przygotowywanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, mimo obserwowanych wzrostów w rekrutacji sytuacja na polskim rynku pracy nie uległa wyraźnemu ulepszeniu. Komentując lipcowy, drugi z rzędu wzrost wartości BOP zwracają uwagę na dobrą sytuację na rynku pracy fizycznej w branży budowlanej, na rynku nieruchomości oraz w usługach, gdzie liczba wakatów wróciła do poziomu sprzed ubiegłorocznych spadków.

Również Maciej Michalewski, prezes firmy Element, zwraca uwagę na różnice w ocenach sytuacji dzielące firmy i branże. – Wciąż czujemy niestabilność i niepewność i właśnie dlatego widoczny w lipcu wzrost liczby ogłoszeń jest pocieszającym sygnałem – podkreśla Michalewski.

Jak wynika z danych Element i Grant Thornton, największym tempem wzrostu liczby pracy mogli się w lipcu pochwalić (podobnie zresztą jak w czerwcu) przedstawiciele zawodów medycznych, którzy w zeszłym miesiącu mieli do wyboru średnio o 30 proc. więcej ofert pracy niż rok wcześniej (np. liczba ofert skierowanych do lekarzy wzrosła do ponad 1,2 tys., czyli o 41 proc. w ujęciu rocznym). Większy niż przed rokiem wybór ofert pracy mieli też w lipcu pracownicy fizyczni.

Wprawdzie to może być także efektem zmian w modelu rekrutacji i coraz częstszego poszukiwania pracowników fizycznych przez internet, ale w danych Grant Thornton i Adecco Group widać również zwiększony popyt na ręce do pracy.

Katarzyna Zimińska zwraca uwagę na ożywienie rekrutacji w branży inżynieryjnej – w lipcu opublikowano w internecie 34 tys. ofert pracy dla kandydatów z tego obszaru (m.in. dla elektryków, spawaczy, elektromonterów, operatorów maszyn CNC, techników utrzymania ruchu i serwisantów maszyn). To najwięcej od półtora roku.

Analiza Adecco Group pokazuje też ożywienie rekrutacji w IT, gdzie w lipcu wybór ogłoszeń o pracy (33,5 tys.) był o jedną piątą większy niż miesiąc wcześniej i największy od lata zeszłego roku. Jak jednak dowodzi z kolei raport Grant Thornton, na największych portalach pracy ofert skierowanych do programistów czy administratorów IT nadal była znacząco (o 16 proc.) mniej niż rok wcześniej.