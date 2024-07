Chiny walczą z poważnym kryzysem demograficznym

Po restrykcyjnej „polityce jednego dziecka”, która obowiązywała 35 lat, Chiny walczą z kryzysem demograficznym. Liczba ludności Chin zmniejsza się dwa lata z rzędu, a wskaźnik urodzeń w 2023 r. był najniższy od powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r. W 2015 r. zezwolono parom na posiadanie dwójki dzieci, a w 2021 r. podniesiono tę liczbę do trójki. Jednak zmiana polityki miała minimalny wpływ na spadek populacji.

Kryzys demograficzny stanowi zagrożenie dla drugiej co do wielkości gospodarki świata i pogłębił się w ostatnich latach pomimo wysiłków władz mających na celu odwrócenie tej tendencji po dziesięcioleciach restrykcyjnej polityki dotyczącej urodzeń – przypomina CNN. Dlatego też władze konsekwentnie tropią wszelkie przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Chiny są jednym z najdroższych miejsc na świecie do wychowywania dziecka, co powoduje drastycznie niski wskaźnik dzietności w tym kraju. Średni krajowy koszt wychowania dziecka od urodzenia do 17 roku życia wynosił około 74 800 dolarów (około 300 tys. zł) i wzrasta do ponad 94 500 dolarów (ponad 370 tys. zł), aby utrzymać dziecko do ukończenia studiów licencjackich. Koszt wychowania dziecka do 18 roku życia w Chinach jest 6,3 razy wyższy niż PKB kraju na mieszkańca.

Jednocześnie kobiety biorące urlop macierzyński mogą spotkać się z „niesprawiedliwym traktowaniem” w pracy, takim jak przeniesienie do innego zespołu, obniżenie wynagrodzenia lub utrata możliwości awansu - wynika z najnowszego raportu YuWa Population Research Institute.