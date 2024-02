Styczeń zaskoczył siłą odbicia w ofertach pracy

Na ten ogólny wynik wpłynęła sytuacja w branży IT, gdzie w styczniu b.r. ogłoszeń o pracy było o ponad jedną trzecią mniej niż rok wcześniej, choć prawie o jedną piątą więcej niż w grudniu zeszłego roku. – Jest szansa, że najgorsze czasy rynek rekrutacji w IT ma już za sobą. To dobra wiadomość dla całej gospodarki, bo popyt na specjalistów IT wyprzedza trendy na całym rynku pracy – ocenia Maciej Michalewski, prezes Elementu.

Lepiej dla pracownika

Widoczne na portalach pracy styczniowe odbicie potwierdzają – choć nie bez zastrzeżeń – firmy rekrutacyjne. Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, przyznaje, że w porównaniu z grudniem w styczniu częściej pojawiały się zapytania inwestorów i nowe przetargi na usługi rekrutacyjne. Ożywienie widać zwłaszcza w nowoczesnych usługach dla biznesu, w związku z rozwojem już działających centrów usług lub tworzeniem nowych. Jak jednak zaznacza ekspertka Hays Poland, wprawdzie styczniowa poprawa to optymistyczny sygnał, lecz jest zbyt wcześnie, by ocenić, czy była to jednorazowa korekta nastrojów, czy też zapoczątkowanie nowego, zwyżkowego trendu na rynku pracy. – Wiele realizowanych procesów wynikało nie z chęci rozbudowy zespołów, lecz z konieczności wypełnienia wakatów powstałych wskutek rotacji pracowników. Widać zatem, że pracodawcy wciąż przyjmują bardzo ostrożną postawę, czekając na rozwój sytuacji – ocenia Kolenda.

O styczniowym wypełnianiu wakatów mówi też Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Według niego w przypadku pracowników niżej wykwalifikowanych i produkcyjnych firmy nadal są na etapie planowania roku i budżetowania, licząc na duże zamówienia w drugim kwartale.

Zdaniem Inglota szansą na większe odbicie w rekrutacji są tu inwestycje, w tym nowe fabryki, które tworzą miejsca pracy nawet przez dwa–trzy lata. Takim przykładem może być niedawna decyzja potentata AGD, firmy Miele, o przeniesieniu części produkcji i ok. 700 miejsc pracy do Polski – dodaje ekspert Personnel Service.

Jak zwraca uwagę Piotr Skierkowski, dyrektor ds. klientów strategicznych w Manpower, styczniowe odbicie rekrutacji w porównaniu z grudniem to naturalne zjawisko, gdyż końcówka roku nie sprzyja rekrutacjom. Bardziej miarodajne jest więc porównanie danych styczniowych w ujęciu rocznym, a tu jedynie w obszarze sprzedaży Manpower notuje wzrost popytu na pracowników.