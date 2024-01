Wzrosło bezrobocie w Polsce. GUS opublikował słabe dane z rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny opublikował w środę ostateczne dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce w grudniu 2023 r. Potwierdziły się tym samym wstępne szacunki ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej – stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła po raz pierwszy od lutego 2023 r. i wyniosło w grudniu 5,1 proc., wobec 5 proc. w listopadzie. Wcześniej przez pięć miesięcy z rzędu stopa bezrobocia utrzymywała się na niezmienionym poziomie.

Reklama

PAP

Przybyło bezrobotnych. Najgorszy wynik od trzech lat

Jak podał GUS, do urzędów pracy w grudniu zgłosiło się 788,2 tys. osób szukających zatrudnienia – o niemal 15 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. To najgorszy wynik od trzech lat. Do urzędów wpłynęło jednocześnie o 8,9 tys. mniej ofert pracy, co tłumaczy sezonowość – na koniec roku zwykle spada w firmach popyt na nowych pracowników.

Końcówka tego roku była jednak wyjątkowo niekorzystna. Dla porównania, w grudniu 2022 r. również odnotowano wzrost bezrobocia, choć znacznie mniejszy – o 12,1 tys.